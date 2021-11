Toyota BZ4X volledig elektrische auto gaat in productie in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In april van dit jaar onthulde Toyota voor het eerst zijn BZ4X concept car . We wisten toen dat dit een zeer belangrijk voertuig zou zijn voor de Japanse fabrikant, als het allereerste speciale batterij-elektrische voertuig (BEV) van het bedrijf.

Nu, slechts enkele maanden na die onthulling, heeft Toyota bevestigd dat de BZ4X vanaf medio 2022 volledig in productie zal gaan, met een batterijcapaciteit van 71 kWh, een actieradius van 280 mijl per lading en andere opvallende kenmerken zoals een zonnepaneel om te helpen bij energieregeneratie.

Qua fysieke look is het design van deze crossover-SUV niet drastisch veranderd. Het heeft nog steeds de eigenzinnige geïntegreerde LED-koplampen. De carrosseriepanelen vouwen en lopen taps toe op dezelfde manier. Het is een onderscheidende uitstraling.

Nee, er zit geen jukwiel in - we weten nog niet zeker of iemand daar klaar voor is - maar het interieur en de geïntegreerde technologiesuite lijken sterk op het conceptvoertuig. Dat betekent een 7,7-inch speciaal bestuurdersdisplay en een groter (nog niet bekendgemaakt formaat) centraal display op het dashboard voor al uw infotainment.

De naam BZ staat voor Beyond Zero en benadrukt het nieuwe, volledig elektrische e-TNGA-platform van de auto - dat is ontwikkeld in samenwerking met Subaru - en Toyotas "commitment to carbon neutrality, and beyond".

Voor Europa en het VK wordt de auto op 2 december getoond, waarna de online pre-orders beginnen voor een nog te bevestigen leveringsdatum in 2022.