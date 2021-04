Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Toyota BZ4X Concept is het eerste volledig elektrische voertuig van de Japanse autofabrikant, zoals onthuld op de Shanghai Motor Show 2021.

De naam BZ staat voor Beyond Zero en benadrukt het nieuwe volledig elektrische e-TNGA-platform van de auto - dat is ontwikkeld in samenwerking met Subaru - en Toyotas "toewijding aan koolstofneutraliteit, en verder".

De BZ4X is een voorproefje van de eerste van een hele reeks volledig elektrische SUVs, met in totaal zeven BZ-modellen die naar verwachting in de toekomst zullen verschijnen.

Hoewel Toyota in deze conceptfase geen accucapaciteit, actieradius of andere dergelijke pakkende krantenkoppen onthult, is er genoeg belangstelling te zien. De BZ4X introduceert bijvoorbeeld een steer-by-wire-systeem, plus opladen via zonne-energie om die batterijen bij te vullen en het bereik te vergroten.

Toyota

In de BZ4X wordt een voorproefje gegeven van de toekomstige cabine van Toyota - die een veel spannender ogende rit is dan de huidige reeks autos te bieden heeft. Deze heeft een stuurjuk - nee, het is geen stuur, want het is geen wielvorm - waardoor er een directer zicht op het instrumentenpaneel ontstaat.

Dit paneel is laag geplaatst, wat zorgt voor meer panoramisch en open zicht, terwijl een combinatie van op aanraking gebaseerde en fysieke knoppen is gegroepeerd rond de middenconsole. We vinden het leuk dat het de tactiele bedieningselementen niet volledig opgeeft, terwijl het er nog steeds futuristisch uitziet.

Blader door de twee bovenstaande afbeeldingsgalerijen - buitenkant bovenaan en binnenkant midden van dit artikel - om een idee te krijgen van Toyotas toekomstige elektrische visie. Omdat we vermoeden dat u volledig gerealiseerde niet-conceptversies van BZ-voertuigen eerder zult zien dan u zou verwachten.

Geschreven door Mike Lowe.