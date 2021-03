Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wanneer was de laatste keer dat je naar een Toyota Aygo keek en wauw ging?

Waarschijnlijk ongeveer een seconde geleden, terwijl je ogen momenteel naar de Toyota Aygo X Prologue kijken - een voorproefje, zo je wilt, van een toekomstige vertolking van de stadsrenner van het A-segment.

Ontworpen in Europa, op Toyotas ED 2 European Design HQ in Nice, Frankrijk, is de Aygo X Prologue een echte nieuwe voorstelling van de kleine auto. Het heeft tal van eigentijdse Toyota-designkenmerken - die samengevoegde lichtstrips tussen de koplampen en achterlichten - en enkele knipogen naar andere Toyota-autos - het is een beetje GR Yaris in delen - maar met een geheel eigen uiterlijk.

Zoals vaak het geval is met conceptautos, is deze proloog precies dat: een vaststaand, voorbereidend verhaal van wat komen gaat. Verwacht dus dat een Aygo uit 2023 zou kunnen arriveren met veel leukere en krachtigere looks dan het uitgaande model.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 17 maart 2021

Maar neem dit X Prologue-ontwerp met een korreltje zout. Hoewel de auto heel echt is - de eerste foto bovenaan de pagina is gemaakt bij Toyota ED 2 van het voltooide prototype - zul je hem niet zien op echte wegen met wielen die zo groot (of duur!) Zijn en enkele andere ontwerpdetails. worden waarschijnlijk gesmoord, weggestopt en, indien relevant, op de weg gelegaliseerd.

Er is ook nog geen woord over aandrijflijn. Nu autofabrikanten streven naar een elektrificatietoekomst, zouden we verbaasd zijn als de Aygo vanaf de eerste dag niet in een EV-vorm aankomt.

Toch lopen we voorop. Want laten we eens genieten van wat de Toyota Aygo X Prologue vertegenwoordigt: de eerste opwindende visie van een auto uit het A-segment die we, nou ja, voor altijd hebben gezien.

Geschreven door Mike Lowe.