Toyota X Prologue EV geplaagd, officiële onthulling op 17 maart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toyota kon op woensdag 17 maart om 9.00 uur GMT (10.00 uur CET) zijn eerste volledig elektrische auto voor de massamarkt voor Europa volledig onthullen.

Hij plaagde de auto met een afbeelding van zijn koplamp, vergezeld van het logo voor de Toyota X Prologue.

We weten momenteel niet veel meer dan dat. Een aftelklok is beschikbaar op een speciale website op x-prologue.com .

Autocar beweert dat het merk eerder is getipt om een compacte Aygo-opvolger uit te brengen, en het persbericht dat bij de geplaagde afbeelding hoort, bevat de woorden "een kleine preview van wat er komt", met de "kleine" tussen aanhalingstekens. Dat zou inderdaad kunnen suggereren dat de X Prologue een kleiner model zal zijn dan bijvoorbeeld een SUV.

Het enige knelpunt in het idee dat dit een elektrisch model zal zijn, is dat, zoals Autocar stelt, Toyota traditioneel blauwe badges gebruikt op geëlektrificeerde modellen. De afbeelding toont een zwarte badge.

Het zou daarom in plaats daarvan een auto op fossiele brandstof kunnen worden. We zullen zeker volgende woensdag meer te weten komen, en Pocket-lint zal je het nieuws brengen zodra het gebeurt.

Geschreven door Rik Henderson.