(Pocket-lint) - Toyota heeft aangekondigd dat het zijn eerste volledig verkrijgbare volledig elektrische voertuigen ergens in de tweede helft van 2021 in de VS zal introduceren.

De Japanse autofabrikant gaf weinig details, waaronder niets over de voertuigtypes of prijzen, maar beschreef de aankomende elektrische voertuigen als massamarkt en zei dat ze later in het jaar zouden komen. Er worden twee volledig elektrische modellen verwacht. Een derde hybride is ook gepland.

"We blijven leiders op het gebied van elektrificatie, die begon met onze baanbrekende introductie van de Prius bijna 25 jaar geleden", zei Toyota in een persbericht. "Toyotas nieuwe aanbod van geëlektrificeerde producten biedt klanten meerdere keuzes van aandrijflijnen die het beste bij hun behoeften passen."

Houd er rekening mee dat Toyota eerder zei dat het een elektrische SUV ontwikkelt op een nieuw platform dat kan worden uitgebreid met meerdere EVs.

Het bedrijf, dat de grootste autofabrikant ter wereld is, hielp hybride voertuigen populair te maken. Maar het moet nog investeren in volledig elektrische voertuigen buiten China. Het verkocht het volledig elektrische voertuig RAV4 in de VS, maar het produceerde en verkocht er maar een paar duizend.

Het is onnodig te zeggen dat het opwindend is om te zien dat Toyota zijn focus op hybrides even opheft om eindelijk elektrische autos voor het grote publiek in de VS te lanceren.

