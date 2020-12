Toyota maakt in 2021 een prototype van een solid-state elektrische auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aangenomen wordt dat solid-state batterijen de volgende doorbraak zijn voor elektrische autos en Toyota bereidt zich misschien voor om in 2021 een prototype van een auto te onthullen met behulp van deze volgende generatie batterijtechnologie.

Volgens het rapport van Nikkei Asia wil Toyota als eerste een elektrische auto met een solid-state batterij verkopen in "begin jaren 2020". Er wordt gezegd dat de EVs het dubbele bereik zullen hebben van de huidige lithium-ionbatterijen die in de huidige modellen worden gebruikt, terwijl Toyota meer dan 1000 patenten heeft rond solid-state batterijen.

De huidige elektrische voertuigen hebben het bereik vergroot door de fysieke afmetingen van de batterijen te vergroten en de dichtheid van de cellen die in die batterijen worden gebruikt, te vergroten. Maar de huidige lithium-ionbatterijen hebben nadelen: een daarvan is het beschermingsniveau dat nodig is om ze veilig te houden, het beheer om de efficiëntie te behouden, de laadsnelheden en de beperkte levensduur van batterijen op vloeistofbasis.

Hoewel de laadsnelheden voor EVs zijn verbeterd, wordt aangenomen dat solid-state batterijen een grote stap voorwaarts zullen betekenen, met een veel grotere vermogensdichtheid en sneller opladen, terwijl ze ook langer meegaan dan de huidige batterijen die afhankelijk zijn van een waterige elektrolyt. .

Toyota is niet het enige bedrijf dat naar solid-state kijkt. De meeste grote fabrikanten zijn op de een of andere manier betrokken, evenals veel van de grote chemische bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de huidige stroomoplossingen.

Maar het hebben van een prototype op de weg zou een nieuwe mijlpaal betekenen voor de elektrische auto-industrie, aangezien we de levensvatbaarheid van solid-state batterijen als commerciële oplossing voor elektrische autos willen vergroten.

Raak echter niet te opgewonden, want we weten dat deze dingen lang duren en we verwachten pas op zijn vroegst in de tweede helft van dit decennium een reguliere verschuiving naar solid-state batterijen.

Geschreven door Chris Hall.