Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De apparaten van TomTom mogen dan niet meer zo populair zijn in het licht van mobiele telefoons, Apple CarPlay en Android Auto, maar de kaartendienst is nog steeds in opmars en wordt in veel auto's gebruikt.

In het kader van een partnerschap met Stellantis zal TomTom bijvoorbeeld de navigatieservices in de nieuwe Opel Astra aansturen.

De 2022 Astra is namelijk de eerste auto die TomTom's full-stack navigatieoplossing krijgt. Dit betekent dat het systeem regelmatig updates zal ontvangen om de kaarten te vernieuwen, plus handige connected services en ADAS-functies (advanced driver assistance system).

Het TomTom-systeem verschijnt niet alleen op de Pure Panel digitale cockpitschermen van de auto, maar maakt ook gebruik van het heads-up display dat in het nieuwste model wordt aangeboden.

Tot de connected functies voor de bestuurder behoren live verkeersinformatie en EV-services. Deze laatste leiden de eigenaars van de plug-in hybride Astra naar een van de 560.000 oplaadpunten in 100 landen.

TomTom's ADAS en elektronische horizonoplossing zijn volledig geïntegreerd in het Intelli-Drive 2.0 assistentiesysteem van de auto, waardoor het systeem weet wat er op de weg gebeurt verder dan zijn sensoren kunnen reiken. Hierdoor kan de Astra automatisch zijn snelheid aanpassen in bochten en semi-automatisch van rijstrook veranderen.

"TomTom's uiterst nauwkeurige ADAS-kaart en elektronische horizonsoftware brengen bruikbare informatie veel verder dan het zicht van bestuurders en voertuigsensoren, en bieden de nieuwe Opel Astra een ongekend niveau van veiligheid en comfort", aldus Antoine Saucier, directeur van TomTom.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Geschreven door Rik Henderson.