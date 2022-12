Tesla's 'Holiday'-update voegt Steam-games en Apple Music toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla rolt een "Holiday Update" uit die een paar lang beloofde functies toevoegt, waaronder de mogelijkheid om Steam-games te spelen in je auto en ondersteuning voor Apple Music.

Sinds ten minste afgelopen februari heeft CEO Elon Musk gezegd dat Telsa een Steam-integratie zou aanbieden. Afgelopen juli zei hij dat het bedrijf vooruitgang boekte. Houd in gedachten dat Tesla al games aanbood voor eigenaren. Stardew Valley en Cuphead zijn er een paar. Maar met Steam hebben Tesla-eigenaren nu toegang tot "duizenden" meer games, zoals Cyberpunk 2077. Steam zal beschikbaar zijn op "nieuwe" Model S- en X-voertuigen. Tesla was niet specifieker dan dat, maar het lijkt erop dat "Plaid" versies van die auto's met een AMD Ryzen processor en een RDNA 2 GPU worden ondersteund.

Wat Apple Music betreft, wordt de app nu uitgerold naar Tesla-voertuigen als onderdeel van de Holiday Update. Dus als je liever naar muziek luistert via het platform van Apple, kan dat nu ook in je auto met een native app.

Steam is hier - brengt duizenden games naar nieuwe Model S en X voertuigen pic.twitter.com/PDzjtefv7A- Tesla (@Tesla) 13 december 2022

De Holiday Update - officieel genummerd 2022.44.25 - bevat andere nieuwe functies zoals een lichtshowmodus die over meerdere voertuigen tegelijk zal werken. Je kunt ook Zoom-gesprekken doen met behulp van de cabinecamera en de binnenkant van de auto bekijken vanuit de Tesla-app terwijl je in de Dog Mode of Sentry Mode bent. Tesla zei dat de Holiday Update begon uit te rollen 13 december 2022.

