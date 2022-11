Tesla opent volledig zelfrijdende bèta voor iedereen, veiligheidsscore ten spijt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla laat nu iedereen in Noord-Amerika toe om zich in te schrijven voor zijn Full Self-Driving (FSD) bèta, ongeacht hun veiligheidsscore.

Tot vandaag eiste Tesla dat deelnemers aan de FSD-bèta een veiligheidsscore van minstens 80 hadden, zodat ze veilig zouden blijven, zelfs wanneer de auto zelf rijdt. Nu zegt CEO Elon Musk dat iedereen in Noord-Amerika kan meedoen. Het enige wat ze moeten doen is toegang aanvragen via het scherm in hun dashboard.

Bestuurders moeten natuurlijk wel betaald hebben voor FSD, en die Noord-Amerikaanse bestuurders hebben 15.000 dollar overgemaakt om de functie te kunnen beta-testen in de aanloop naar de uiteindelijke release. Maar hoewel de naam het doet lijken alsof FSD inderdaad de kabel is om volledig zelf te rijden, is dat helemaal niet het geval - bestuurders moeten waakzaam blijven en klaar staan om het over te nemen als dat nodig is. Dat was een van de redenen waarom de 80-punts veiligheidsscore er oorspronkelijk was.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tesla Full Self-Driving Beta is nu beschikbaar voor iedereen in Noord-Amerika die daarom vraagt via het scherm van de auto, ervan uitgaande dat je deze optie hebt gekocht.



Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone! - Elon Musk (@elonmusk) 24 november 2022

De duidelijke bezorgdheid van velen is dat Tesla nu FSD-toegang geeft aan mensen die er niet mee vertrouwd kunnen worden, waardoor de auto mogelijk zichzelf gaat beheren zonder een volledig begrip van de beperkingen van de functie.

Er wordt gezegd dat Tesla eerder 160.000 auto's had die uit zichzelf rondreden in de Verenigde Staten en Canada. Dat aantal zal nu zeker toenemen. De enige echte vraag is of het aantal ongelukken mee zal stijgen.

Geschreven door Oliver Haslam.