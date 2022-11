Apple Music komt mogelijk eindelijk naar een Tesla bij u in de buurt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple Music ontbreekt helaas op de lijst van muziekstreamingopties die Tesla-rijders hebben, maar dat kan volgende maand al veranderen.

Het feit dat een Apple Music app niet beschikbaar is op een Tesla die je vandaag kunt kopen blijft een van de kleine mysteries van het leven, maar het lijkt erop dat de dingen op het punt staan te veranderen. Op Reddit zijn nieuwe afbeeldingen te zien van een Tesla Model S met wat een nog niet uitgebrachte versie van de software van de auto lijkt te zijn. En daar, zo duidelijk als de neus op Elon Musk's gezicht, staat een Apple Music icoontje.

Er is ook meer dan een icoontje. Bewegende foto's tonen de installatieworkflow, inclusief de QR-code die moet worden gescand om in te loggen op Apple's muziekstreamingdienst.

De foto's zelf zijn afkomstig van het Peterson Museum, een automuseum dat iedereen kan bezoeken in Los Angeles. Dezelfde plaats heeft momenteel een partnerschap met Tesla dat voertuigen omvat die het bedrijf nog probeert te verschepen, waaronder de Roadster en Cybertruck. Het feit dat er onuitgebrachte software beschikbaar is, is misschien niet zo verrassend als je dat in aanmerking neemt.

Wat betreft wanneer we de Apple Music integratie kunnen verwachten, is het belangrijk om te onthouden dat er geen garantie is dat het daadwerkelijk zal gebeuren, hoewel het waarschijnlijk lijkt. Als het gebeurt, lijkt het slimme geld te zijn dat Tesla het toevoegt aan zijn software-update van december - wat betekent dat het misschien niet veel langer duurt voordat Apple Music-abonnees eindelijk naar hun muziek kunnen luisteren tijdens het rijden.

Geschreven door Oliver Haslam.