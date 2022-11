Tesla Cybertruck gaat eind 2023 eindelijk in productie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla zal volgens een nieuw rapport eind 2023 beginnen met de massaproductie van zijn legendarische Cybertruck. Dat is twee jaar later dan eerst werd beweerd.

Tesla kondigde de Cybertruck met veel tamtam aan in 2019, waarbij CEO Elon Musk verkondigde dat hij in 2021 in productie zou gaan. Die datum kwam en ging, met Musk onlangs zeggen dat vroege Cybertruck leveringen zou beginnen in het midden van volgend jaar. Nu meldt Reuters, onder verwijzing naar twee bronnen, dat het ernaar uitziet dat de massaproductie eind 2023 van start gaat.

Kopers die al 100 dollar hebben gereserveerd, lijken te moeten blijven wachten op levering. Reuters meldt dat ze nog langer moeten wachten dan ze al hebben gedaan.

Tesla moet met name de definitieve prijs voor zijn Cyberttruck nog bevestigen, of de definitieve specificaties die mensen zullen ontvangen zodra de leveringen beginnen. De prijs die werd genoemd tijdens de aankondiging van 2019 was ongeveer 40.000 dollar, maar gezien de inflatie lijkt het nu ongelooflijk onwaarschijnlijk dat dit ook maar in de buurt van de waarheid komt. Tesla heeft de prijs van zijn bestaande line-up van elektrische voertuigen de afgelopen jaren gestaag verhoogd, wat wijst op een aanzienlijke stijging voor de Cybertruck zodra de prijs is aangekondigd.

Wat betreft de reden voor de voortdurende vertragingen bij de Cybertruck, heeft Musk eerder de schuld gelegd bij wereldwijde leveringsproblemen van onderdelen. Tesla is niet het enige bedrijf dat met dergelijke problemen te kampen heeft: sinds het begin van de COVID-19 pandemie hebben de leveringen van nieuwe auto's van de meeste grote fabrikanten met soortgelijke problemen te kampen.

Geschreven door Oliver Haslam.