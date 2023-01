Tesla CEO Elon Musk heeft bevestigd dat de eerste Semi elektrische trucks vanaf 1 december 2022 aan Pepsi zullen worden geleverd.

De Tesla Semi-truck werd voor het eerst aangekondigd in 2017 en zou naar verwachting in 2019 beginnen te verschepen naar klanten, maar die datum kwam en ging. De productie werd later verschoven naar 2022, waarbij oktober werd beschouwd als de datum waarop de wielen eindelijk zouden beginnen te draaien. Nu heeft Musk bevestigd dat de leveringen zullen beginnen in december, wat betekent dat oktober productiedatum zou kunnen zijn geweest ter plaatse na alles.

Op typische Musk-wijze kondigde de aanstaande Twitteraar het nieuws aan via een tweet en voegde eraan toe dat bestuurders kunnen verwachten dat de Semi een "bereik van 500 mijl" heeft en "superleuk is om mee te rijden".

We wisten al dat Pepsi het eerste bedrijf zou zijn dat een Semi zou beplakken met zijn logo, nu de drankenproducent 100 van de elektrische voertuigen heeft besteld. Wie de volgende zal zijn die een bestelling plaatst, valt nog te bezien.

Wie het ook is, hij kan veel truck voor zijn geld verwachten. Naast dat bereik van 500 mijl belooft de Semi een snelheid van 0-100 km in 20 seconden en een energieverbruik van minder dan 2 kWh per mijl.

Hoe indrukwekkend de Semi ook is, alle ogen zijn nu gericht op de volgende stap. Kan Tesla eindelijk de legendarische Cybertruck in productie nemen? Musk beweerde in juli 2022 dat Tesla verwacht de leveringen van de elektrische pick-uptruck medio 2023 te beginnen na meerdere vertragingen.