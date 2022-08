De Tesla Model Y is net betaalbaarder geworden in het Verenigd Koninkrijk dankzij de komst van deze nieuwe versie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla heeft bevestigd dat de achterwielaangedreven versie van de Tesla Model Y nu verkrijgbaar is in het Verenigd Koninkrijk.

Met de komst van deze versie van de auto daalt ook de prijs, die voorheen alleen beschikbaar was als de versie met dubbele motor en vierwielaandrijving.

-

Daarmee komt een van de punten van kritiek die we eerder in onze review van 2022 op deze auto hadden, aan de orde: hij was vrij duur in vergelijking met de concurrentie waarmee hij te maken heeft. Op het moment van schrijven kunt u de Tesla Model al kopen vanaf £51.990

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

De optie met achterwielaandrijving brengt dit probleem echter weer in evenwicht, zonder veel in te leveren op het vlak van bruikbare prestaties.

Hoewel Tesla altijd al opmerkelijke prestaties heeft geleverd - vooral als het aankomt op off-the-line snelheid - is de 0-60 mph tijd van 6,6 seconden voor de typische familiebestuurder voldoende snel.

De actieradius wordt ook genoemd op 283 mijl, wat nog steeds een solide prestatie is, als je bedenkt dat dit niet het Long Range-model is (dat een actieradius van 331 mijl biedt).

De voordelen blijven echter hetzelfde: het Supercharger-netwerk is nog steeds ongeëvenaard als het gaat om de ervaring van het onderweg opladen, maar er zijn genoeg alternatieven als je op zoek bent naar een compacte elektrische SUV.

Hyundai Ionic 5, Kia Niro EV of Audi Q4 e-tron zijn er in dezelfde categorie - en sommige zijn nog betaalbaar ook.

Maar er zijn maar weinig elektrische auto's op de weg die de merkwaarde hebben die Tesla heeft - en de komst van deze nieuwe Model Y optie zal waarschijnlijk populair blijken. Leveringen beginnen vanaf december 2022.

Geschreven door Chris Hall.