(Pocket-lint) - Het klinkt alsof je medio volgend jaar in een Tesla Cybertruck zou kunnen rijden, volgens het hoofd van Tesla zelf.

Tijdens een recente oproep voor investeerders bevestigde Elon Musk, de CEO van Tesla, dat zijn elektrische autob edrijf van plan is om te beginnen met de levering van de Cybertruck, zijn pick-uptruck op batterijen, in het "midden van volgend jaar".

Het is het meest specifieke leveringsvenster dat Musk ooit heeft onthuld voor de Cybertruck. In de earnings call van vorig kwartaal zei Musk dat de truck"hopelijk volgend jaar" zou arriveren. Tesla kondigde de truck voor het eerst aan in 2019, met de bedoeling om de productie eind 2021 te starten. Het bedrijf kondigde uiteindelijk een vertraging aan tot 2022, en Musk zei later tijdens Tesla's Q4 earnings call dat Cyberyrunk hopelijk volgend jaar zou uitkomen.

Houd in gedachten dat concurrenten ook hun plannen voor elektrische vrachtwagens aan het opvoeren zijn, met Ford op schema om 150.000 F-150 Lightning trucks te maken in 2023.

Het is niet alleen te wijten aan de pandemie dat Cybertruck vertraging heeft opgelopen. Er zijn berichten dat het bedrijf problemen heeft met het hoekige ontwerp van het voertuig.

Musk heeft niet gespecificeerd wat Tesla moet doen om de Cybertruck klaar te krijgen. Maar wie het bedrijf volgt, zal opmerken dat het de afgelopen maanden met alle modellen - de S, X, 3 en Y - productieproblemen heeft gehad.

Geschreven door Maggie Tillman.