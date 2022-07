Tesla werkt aan een range extender op zonne-energie in een trailer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla heeft een range extender concept laten zien waarbij zonne-laadpanelen worden opgevouwen tot een aanhanger die EV's kunnen meenemen. Op die manier kan, wanneer een auto bijna leeg is, de aanhanger worden uitgepakt en de batterij worden bijgevuld.

Daarnaast is de aanhanger voorzien van een Starlink satelliet internet ontvanger van Elon Musk's SpaceX. Op die manier hebben reizigers ook toegang tot snelle Wi-Fi.

De Tesla range extender op zonne-energie werd gespot op de IdeenExpo in Hannover, waar hij werd gedemonstreerd naast een Model Y uitsnede met 4.680 batterijcellen.

Helaas, voor wie al een manier heeft bedacht om de trailer te gebruiken, zijn er geen aanwijzingen dat het binnenkort een consumentenproduct zal worden. In feite, kan het uiteindelijk gewoon een nette proof-of-concept.

Instagram gebruiker teslamodel3fahrer is er echter in geslaagd om foto's te maken van het innovatieve apparaat om al onze eetlust op te wekken.

Ze werden vervolgens opnieuw gepubliceerd op Twitter door @tesla_adri.

Meer beelden van de trailer. Een andere werknemer bevestigde de range extender + Starlink doel.

Hij zei dat de trailer op dit moment geen interne opslag heeft.



Hij bevestigde nogmaals dat de trailer bedoeld is als een "show of concept".



Fotocredit:https://t.co/OSCZGWK0uI https://t.co/zdPYLxAt7T pic.twitter.com/I8ZELnWUo4- Tesla_Adri (@tesla_adri) July 5, 2022

Als het een echt product zou worden, zouden de panelen groter moeten worden, omdat de trailer in zijn huidige vorm naar schatting slechts zo'n 50 mijl extra actieradius zou genereren na een dag opladen.

Geschreven door Rik Henderson.