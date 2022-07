Sommige Tesla-modellen kunnen nu automatisch kuilschade vermijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tesla heeft een software-update naar een aantal van zijn elektrische auto's gepusht die wegscancapaciteiten mogelijk maakt, waaronder de mogelijkheid om schade door kuilen te vermijden.

De software-update 2022.20 stelt ondersteunde Tesla-modellen in staat om de ophanging aan te passen om problemen bij het rijden over ruwe wegen te voorkomen. De update is specifiek voor modellen met een adaptieve ophanging, zoals de Tesla Model X en de nieuwste Model S.

De software maakt gebruik van ruwe wegenkaartgegevens die in de loop der tijd uit de vloot zijn verzameld: "Tesla adaptieve vering zal nu de rijhoogte aanpassen voor een aankomende ruwe weg sectie," zegt het in de release notes.

"Deze aanpassing kan op verschillende locaties plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid, omdat het voertuig ruwe wegenkaartgegevens downloadt die door Tesla-voertuigen zijn gegenereerd."

Tesla-eigenaren kunnen de nieuwe functie inschakelen door deze richtlijnen te volgen: "Het instrumentencluster zal blijven aangeven wanneer de ophanging is verhoogd voor comfort", legt het bedrijf uit.

"Om deze functie in te schakelen, tikt u op Controls > Suspension > Adaptive Suspension Damping, en selecteert u de instelling Comfort of Auto."

Uiteraard moet eerst de laatste software-update worden geïnstalleerd.

Het vermijden van kuilen is slechts één onderdeel van het totale pakket aan verbeteringen aan Autopilot dat Tesla hoopt te introduceren. Het aanpassen aan de wegomstandigheden is slechts een onderdeel van zijn missie om een zelfrijdend systeem te produceren dat goed werkt, ongeacht de omstandigheden.

Geschreven door Rik Henderson.