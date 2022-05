Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla heeft aangekondigd dat het een proefprogramma uitbreidt waarmee bestuurders van andere EV-merken in het Verenigd Koninkrijk en Europa gebruik kunnen maken van zijn Supercharger-netwerk van snellaadpunten.

Nieuwe landen in de uitgebreide test zijn Oostenrijk, België, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die elk een handvol stations krijgen die zullen worden opengesteld voor breder gebruik. In het VK gaat het om 15 locaties met in totaal 158 opladers.

Het systeem vereist dat eigenaars van andere elektrische voertuigen (EV's) de Tesla-app op hun smartphone hebben om toegang te krijgen tot de lader, maar het zou hen in staat moeten stellen om op te laden, ongeacht hun eigen merkkeuze.

Om het risico op vervelende Tesla-eigenaars te beperken die ontdekken dat hun oplaadstations drukker zijn dan voorheen nu ze open zijn, garandeert Tesla lagere prijzen voor eigenaars van hun eigen auto's.

De tarieven voor andere voertuigen zullen blijkbaar variëren van site tot site, wat betekent dat we geen duidelijke prijsstructuur hebben om naar te verwijzen. Tesla gaat in het Verenigd Koninkrijk ook een lidmaatschapspakket aanbieden voor £10,99 per maand om toegang te krijgen tot lagere kWh-prijzen, hoewel het niet duidelijk is of dit hetzelfde lage tarief is als een Tesla-eigenaar zou betalen.

Elon Musk, die op de voorgrond verwikkeld is in een complexe potentiële overname van Twitter, heeft eerder gezegd dat de regeling mogelijk naar de VS komt, maar we hebben geen tijdlijn over wanneer we enige tests rond dat kunnen verwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.