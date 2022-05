Britse Tesla-eigenaars krijgen eindelijk Disney+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney+ is beschikbaar voor Britse Tesla 's.

De streamingdienst, die vorig jaar in de VS en in april in Australië al aan de Tesla Theatre-app werd toegevoegd, is nu ook beschikbaar voor Tesla-eigenaars in Groot-Brittannië als onderdeel van de laatste software-update.

De dienst sluit zich aan bij YouTube, Netflix en andere platforms die via het infotainmentsysteem in de auto kunnen worden bekeken terwijl de auto geparkeerd staat.

We hebben het met succes gedownload en toegevoegd aan een Tesla Model 3 hier bij Pocket-lint. Het is ook beschikbaar voor de middenconsole op de Tesla Model S en Model X, hebben we begrepen.

Om toegang te krijgen tot Disney+ in je Tesla, zorg je ervoor dat je de laatste software-update hebt geïnstalleerd en dat je geparkeerd staat.

Selecteer vervolgens de Application Launcher op het middelste display, vervolgens Entertainment en ten slotte Tesla Theatre. Disney+ zou daar moeten staan om toegang te krijgen. Meld u aan en u kunt aan de slag.

Je hebt natuurlijk wel een Disney+ account nodig, dat kost £7,99 per maand of £79,90 voor een heel jaar abonnement.

De dienst is de thuisbasis van shows en films uit veel van Disney's franchises, waaronder Star Wars, Marvel, Pixar en, natuurlijk, Disney's eigen catalogus. Het Verenigd Koninkrijk en Europa krijgen ook Star, een hub voor meer volwassen inhoud, zoals The Walking Dead en de Die Hard-films.

Geschreven door Rik Henderson.