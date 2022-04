Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tasla is van plan een Standard Range AWD-variant van de Model Y te verkopen met een actieradius van 279 mijl en de mogelijkheid om in slechts 5 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren.

Naar verluidt zal hij ook goedkoper zijn dan andere Model Y-varianten van Tesla.

Volgens een rapport van Electrek verkoopt het bedrijf de nieuwe Model Y momenteel eerst aan werknemers. De verkoop zal vervolgens "in de komende weken" worden opengesteld voor het publiek.

De auto rijdt op 4680 batterijcellen van het bedrijf met een hogere capaciteit en heeft een aantal andere functies die niet aanwezig zijn op andere versies. Dat omvat een nieuwe voertuigbekleding, zoals een magnetische armsteun en een hoedenplank.

Tesla werknemers kregen intern te horen dat deze versie van de Model Y eerst aan hen werd verkocht voordat hij op grotere schaal beschikbaar zou zijn. Hij zal beginnen bij 59.990 dollar, een paar duizend minder dan de Long Range AWD-variant.

Het goede nieuws is dat de 4680 cellen naar verluidt superieur zijn in dit model. Omdat grotere eenheden betekenen dat er minder batterijen zijn, zouden ze gemakkelijker te onderhouden moeten zijn. Deze logica vermindert ook het gewicht en de complexiteit in het voertuig en verbetert dus de efficiëntie en meer.

Gehoopt wordt dat toekomstige ontwikkelingen op dit gebied ook kunnen leiden tot een verlaging van de kosten en besparingen die op de lange termijn aan de consument worden doorberekend.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Rik Henderson.