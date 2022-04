Tesla Cybertruck gaat volgend jaar eindelijk in de verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elon Musk heeft een nieuwe vertraging aangekondigd voor de langverwachte Cybertruck, Tesla's hoekige maar futuristische flat-bed truck. De elektrische auto komt nu in 2023 op de markt, meldt Tesla.

Dit is natuurlijk een EV die al herhaaldelijk is uitgesteld sinds de aanvankelijk geplande release in 2021, dus of de datum van 2023 definitief wordt, hangt grotendeels af van de interpretatie.

De aankondiging kwam op een lanceringsfeest voor Tesla's Giga Factory in Texas, een faciliteit die de komende jaren een groot aantal Tesla's zal uitpompen als alles goed gaat.

Musk stond op het podium met een productieversie van de Cybertruck, met slechts één merkbare verandering ten opzichte van de versies die we tot nu toe hebben gezien. De vrachtwagen heeft blijkbaar geen deurgrepen meer, maar vertrouwt op sensoren om de deuren automatisch te openen wanneer je in de buurt bent.

Of dat nu klinkt als een leuke kleine innovatie of een ander potentieel punt van breuk waardoor u buitengesloten zou kunnen worden van uw bedrijfswagen, zal waarschijnlijk een heel eind helpen om uit te zoeken hoe u over Tesla als een merk op grotere schaal denkt, eerlijk gezegd.

Andere nieuwtjes uit de presentatie zijn onder meer het feit dat later dit jaar een volledige bètaversie van Tesla's volledige zelfrijdende technologie in de hele VS zou moeten worden gelanceerd, en dat de Tesla Semi, een elektrische semi-truck, ook in theorie volledig in productie zal gaan in 2023.

Geschreven door Max Freeman-Mills.