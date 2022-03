Wat is Tesla Sentry-modus en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla biedt een functie aan, de Sentry-modus , een antidiefstalmaatregel die in al zijn voertuigen is geïnstalleerd. De Sentry-modus maakt gebruik van camera's en registreert voortdurend activiteiten rond een Tesla-voertuig zodra een nabijheidswaarschuwing wordt geactiveerd. Het is bedoeld om bescherming te bieden, of op zijn minst te dienen als een afschrikmiddel voor dieven die Tesla's proberen te stelen dankzij flitsende lichten en harde geluiden.

Hier vindt u alles wat u moet weten over de Sentry-modus, inclusief hoe deze werkt, of uw Tesla deze aanbiedt en hoe u deze in uw voertuig kunt inschakelen

De Sentry-modus is een antidiefstalfunctie waarmee een Tesla-voertuig verdachte activiteiten kan bewaken wanneer het geparkeerd en vergrendeld is op bepaalde locaties. Wanneer verdachte beweging wordt gedetecteerd, zal het voertuig reageren. Als er bijvoorbeeld een significante dreiging wordt gedetecteerd, beginnen de camera's in uw auto met opnemen en wordt het alarmsysteem geactiveerd. U ontvangt ook een waarschuwing van uw Tesla-app om u op de hoogte te stellen van het incident.

Hier is Telsa's beschrijving van de Sentry-modus:

"Sentry-modus voegt een unieke beschermingslaag toe aan Tesla-voertuigen door continu de omgeving rond een auto te bewaken wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten. Wanneer ingeschakeld, gaat de Sentry-modus in een "Stand-by"-status, zoals veel huisalarmsystemen, die de externe camera's van de auto gebruiken om potentiële bedreigingen detecteren. Als een minimale bedreiging wordt gedetecteerd, zoals iemand die op een auto leunt, schakelt de Sentry-modus over naar een "Alert" -status en geeft een bericht op het touchscreen weer dat waarschuwt dat de camera's opnemen. Als een ernstigere bedreiging wordt gedetecteerd, zoals iemand die een ruit breekt, schakelt de Sentry-modus over naar een "Alarm" -status, die het autoalarm activeert, de helderheid van het middendisplay verhoogt en muziek op maximaal volume afspeelt via het audiosysteem van de auto."

De Sentry-modus moet elke keer worden ingeschakeld als een bestuurder de functie wil gebruiken door naar Controls > Safety and Security > Sentry-modus te gaan. Om specifiek te zijn, moet u op uw auto-instellingenmenu tikken en van daaruit moeten uw beveiligingsinstellingen worden geopend. Daarna moet u de Sentry-modus schakelen om deze in te schakelen. De Sentry-modus kan ook worden ingeschakeld via spraakopdrachten of via het bedieningspaneel van de Tesla-app.

Om de Sentry-modus te laten werken, moet de hondenmodus zijn uitgeschakeld en moet een dashcam zijn geïnstalleerd en uitgerust met een USB-drive. (De USB-stick moet worden geplaatst. Volg deze stappen om uw Dashcam te installeren. )

De schildwachtmodus moet bij elke bewerking handmatig worden geactiveerd. Anders is de Sentry-modus standaard uitgeschakeld. De functie wordt geactiveerd zodra de auto is geparkeerd.

De Sentry-modus wordt geleverd met de Model S, 3, X en Y.

Naar verluidt verliest een Tesla 1 procent batterijlading voor elke twee tot drie uur dat de Sentry-modus wordt geactiveerd.

Uw camera's zullen constant opnemen, maar de beelden worden alleen opgeslagen van enkele minuten vóór een waargenomen dreiging en ook tijdens een dreiging. Volgens Tesla blijft de Sentry-modus, tenzij bij een Supercharger, actief totdat de batterij van uw voertuig op of onder de 20 procent is. Uw Tesla-app zal u ook op de hoogte stellen als de Sentry-modus is uitgeschakeld vanwege een bijna lege batterij.

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie over de Sentry-modus. U kunt ook naar deze Tesla-ondersteuningspagina en aankondigingsblogpost gaan voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.