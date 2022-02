Elon Musk wil dat je Steam-games speelt in je Tesla

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elon Musk, CEO van Tesla, zei dat zijn bedrijf voor elektrische auto's Steam naar Tesla-voertuigen probeert te brengen.

Hij werd op Twitter gevraagd wanneer Cyberpunk 2077 naar Tesla-voertuigen zou komen. Als reactie hierop kondigde Musk aan dat Tesla eraan werkt om de gamesbibliotheek van Steam rechtstreeks op de software van Tesla te laten werken. "We zijn bezig met het algemene geval om Steam-games te laten werken op een Tesla versus specifieke titels", tweette hij . "Voormalig is duidelijk waar we op lange termijn moeten zijn."

We werken aan het algemene geval om Steam-games te laten werken op een Tesla versus specifieke titels. Voormalig is duidelijk waar we op lange termijn moeten zijn. — Elon Musk (@elonmusk) 22 februari 2022

Het nieuws mag niet als een te grote verrassing komen. Tesla heeft naar verluidt een team van software-ingenieurs die aan videogames werken in Seattle, en binnenkort zal een soortgelijk team ook in Austin opereren . Telsa heeft ook Tesla Arcade ontwikkeld, een videogameplatform, in zijn voertuigen, en werkt actief samen met gamestudio's om er games naar over te dragen. Het bedrijf heeft onlangs ook een nieuwe entertainmentcomputer geïmplementeerd in de Model S en Model X, en het lijkt volledig gericht op videogames.

Tesla wil duidelijk dat mensen in zijn voertuigen gamen. Musk gelooft immers dat "entertainment van cruciaal belang zal zijn wanneer auto's zelf rijden".

Er zijn berichten dat Tesla zelfs van plan is betaalde pakketten met games aan te bieden.

Geschreven door Maggie Tillman.