(Pocket-lint) - Vanaf vandaag zullen geselecteerde Superchargers in Frankrijk en Noway gaan werken met niet-Tesla elektrische voertuigen .

In aanmerking komende locaties kunnen worden bekeken in de Tesla-app en het lijkt erop dat er momenteel 20 locaties zijn in Frankrijk en 15 in Noorwegen.

In november begon Tesla zijn Supercharger-netwerk open te stellen voor toegang tot elektrische voertuigen van derden. Het programma is in eerste instantie gelanceerd met 10 Supercharger-stations door heel Nederland.

Als u wilt profiteren van het pilotprogramma, is het momenteel beschikbaar voor EV-rijders in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en België.

Tesla-eigenaren kunnen de stations natuurlijk gewoon gebruiken, maar voertuigen met CCS kunnen ook gebruikmaken van de opladers.

Tesla verklaarde in een blogpost dat niet-Tesla EV's extra kosten moeten betalen om "het opladen van een breed scala aan voertuigen en aanpassingen aan onze sites om deze voertuigen te huisvesten te ondersteunen".

Tesla zei ook dat het de congestie zal monitoren op elke site die in het programma is opgenomen en dat toekomstige uitbreiding afhankelijk is van de capaciteit.

Het bericht stelt dat het al lang een ambitie is om Supercharger-sites open te stellen voor andere EV's, aangezien een betere oplaadinfrastructuur meer bestuurders zal aanmoedigen om voor EV's te kiezen.

Een ander enorm voordeel is dat "meer klanten die het Supercharger-netwerk gebruiken, een snellere uitbreiding mogelijk maken."

Als de pilot succesvol blijkt te zijn, klinkt dat als goed nieuws voor alle EV-bezitters, Tesla of niet.

Geschreven door Luke Baker.