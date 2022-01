Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla heeft een karaokemicrofoon voor in de auto gelanceerd genaamd TeslaMic. Maar het is voorlopig alleen beschikbaar in China.

Onlangs is Tesla begonnen met het uitrollen van een "Chinees Nieuwjaar" software-update in China, en met de software-update aan het einde van het jaar komt een aantal leuke functies, waaronder een fysiek product. De TeslaMic is ontworpen om te werken met Leishi KTV, een karaokesysteem dat Tesla uitrolt als onderdeel van zijn nieuwe update.

Het apparaat kan worden gekocht in de Chinese winkel van Telsa voor 1.199 Chinese Yuan (ongeveer $ 188 in de VS of £ 140 in het VK), hoewel de pagina blijft crashen.

Houd er rekening mee dat dit een uitbreiding is van Tesla's 'Caraoke'-functie in de auto, die in 2019 werd uitgebracht via de V10-software-update en de mogelijkheid introduceert om een beperkte lijst met nummers af te spelen met songteksten die op het middendisplay verschijnen. De nieuwe 2022.2.1-software-update in China is een completer karaokesysteem, omdat het gebruikmaakt van de interface en catalogus van Leishi KTV. Volgens Tesla koppelt de TeslaMic automatisch aan het systeem en beschikt hij over geluidsmodi om zangers te helpen.

Volgens een video die Tesla op zijn officiële Weibo-account in China heeft geplaatst, kan de TeslaMic zelfs buiten de elektrische voertuigen van Tesla worden gebruikt.

Als je je afvraagt of TeslaMic ooit internationaal zal worden gelanceerd, merkte Electrek op dat Tesla onlangs zijn Amerikaanse handelsmerk heeft uitgebreid naar audioproducten.

Geschreven door Maggie Tillman.