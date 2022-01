Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rondreizen op de CES - 's werelds grootste technologiebeurs - in Las Vegas is meestal een sleur. Er zijn dagenlang taxi's, monorail-verpletteringen om op tijd bij die vergadering te komen, en Uber-prijzen stijgen naar torenhoge niveaus. CES 2022 was echter een beetje anders.

In april 2021, toen een groot deel van de wereld volledig werd afgesloten, opende Boring Company, CEO van Tesla, zijn eerste openbare project, Vegas Loop genaamd. Het is een ondergrondse tunnel die, in dit stadium, de West-, Noord- en Zuidhallen van Las Vegas Convention Center met elkaar verbindt over drie stations - via een door een chauffeur aangedreven Tesla.

Oh, en natuurlijk zijn er veel kleurrijke lichten, want dit is Vegas, dus waarom niet?

Toekomstige elektrische autos: aankomende batterij-aangedreven autos die de komende 5 jaar op de weg zullen zijn Door Chris Hall · 7 januari 2022

Maar zoals we eind oktober 2021 meldden , is dit nog maar het begin: Boring Company heeft een licentie gekregen om het Vegas Loop-project uit te breiden, met een totale lengte van 29 mijl en 51 geplande stations. Het zou - en zal - de transporttijden en -kosten in de stad verminderen en zou enorm voordelig kunnen zijn voor bezoekers.

De Vegas Loop die we hebben geproefd, is slechts 2,7 mijl lang, duurt ongeveer twee minuten om van de westelijke naar de zuidelijke hal te reizen, en kan op zijn capaciteit slechts 70 Tesla-voertuigen tegelijk laten rijden. Toch is dat veel sneller en comfortabeler dan lopen - en handig gepositioneerd om snel toegang te krijgen tot de gangen. Dus als het zich verder in de stad uitbreidt, kan dit nieuwe transportsysteem het aanzien veranderen van hoe mensen zich in Las Vegas verplaatsen.