Tesla schakelt Passenger Play-functie uit wanneer auto's in beweging zijn

(Pocket-lint) - Tesla zal een over-the-air-update uitsturen die ervoor zorgt dat passagiers niet langer videogames kunnen spelen terwijl de auto's in beweging zijn.

De functie, genaamd Passenger Play, zal worden uitgeschakeld en vergrendeld met de update wanneer Tesla-auto's in beweging zijn, en het lijkt te komen onder druk van de Amerikaanse regelgevers voor autoveiligheid, de National Highway Traffic Safety Administration.

Naar verluidt heeft de NHTSA met de fabrikant van elektrische auto's de zorgen over de veiligheid van het systeem dat het mogelijk maakte om videogames te spelen terwijl Tesla-auto's reden, besproken. Er is gemeld dat een formeel onderzoek is geopend door de regelgevers en zal worden voortgezet ondanks dat de update de betreffende functie vergrendelt.

Volgens de Guardian bespreekt de NHTSA vaak infotainmentschermen en -systemen met alle autofabrikanten. Een verklaring van de regelgever zei: "De wet op de voertuigveiligheid verbiedt fabrikanten voertuigen te verkopen met defecten die onredelijke risico's voor de veiligheid met zich meebrengen, inclusief technologieën die bestuurders afleiden van veilig rijden."

Er wordt gezegd dat de NHTSA kijkt naar hoe autofabrikanten zich beschermen tegen afleidingsgevaren van de schermen en andere technologie in voertuigen, die het onderzoek in overweging zal nemen bij het kijken naar de schermen van Tesla.

The Guardian beweert dat de sonde meer dan een half miljoen Tesla-modellen zal treffen, waaronder S-, X-, Y- en 3-modellen van 2017 tot 2022.