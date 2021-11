Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u een Tesla-eigenaar bent , let dan op Starlink-satellietinternetschotels bij Supercharger-stations.

Tesla experimenteert blijkbaar met het inzetten van Starlink-apparatuur bij zijn EV-laadstations . Een gebruiker op Reddit beweert een Starlink-schotel te hebben gezien - die lijkt op het "Dishy McFlatface" -model - op een station in Lake City, Florida, zoals voor het eerst gemeld door Electrek . Het is onduidelijk of er op andere stations gerechten staan.

Een Tesla-laadstation heeft een internetverbinding nodig voor basiszaken zoals het verwerken van betalingen en de status van de oplader. Maar daarnaast zijn er meerdere use-cases voor Starlink-breedband bij Superchargers. Het zou Tesla kunnen helpen om gratis wifi aan te bieden aan klanten die geen mobiele data hebben en niet geabonneerd zijn op Teslas Premium Connectivity-abonnement van $ 10 per maand, waarmee Tesla-bestuurders toegang hebben tot apps zoals Netflix, Spotify en YouTube.

Met andere woorden, met Starlink-satellietschotels geïnstalleerd bij de Supercharger-stations, zouden bestuurders entertainment kunnen kijken terwijl ze hun EV opladen.

Starlink is al beschikbaar in bèta. Tot op heden heeft SpaceX, eigendom van Musk, in totaal 1.844 Starlink-satellieten de ruimte in gelanceerd, met als doel wereldwijde internettoegang te bieden. Wanneer u zich abonneert op Starlink voor uw huis, krijgt u een kit met een satellietschotel en router. Het enige dat u hoeft te doen om de verbinding tot stand te brengen, is de schotelantenne bij u thuis in te stellen. Hij ontvangt het signaal en geeft de bandbreedte door aan je router. Er is ook een Starlink-app.

Tot nu toe blijft het onduidelijk waarom Tesla één Starlink-satellietschotel heeft ingezet bij een Supercharger-station in Florida - laat staan welke doelen het voor ogen heeft.

Het kan te maken hebben met het plan van Tesla-CEO Elon Musk om het Supercharger-netwerk beschikbaar te maken voor andere typen EVs. Elon Musk, CEO van Tesla, heeft in het verleden ook geplaagd dat Starlink "later dit jaar volledig mobiel zou moeten zijn, zodat je hem overal kunt verplaatsen of gebruiken op een camper of vrachtwagen in beweging".