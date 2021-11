Tesla-autos worden geleverd zonder USB-poorten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaat niets boven het thuisbrengen van uw frisse nieuwe elektrische auto, klaar om de kracht van alle koppels te voelen, om te ontdekken dat hij niet helemaal is gespecificeerd zoals u had verwacht.

Dat is gewoon de verrassing die onlangs enkele nieuwe Tesla-bezitters begroette, omdat ze zich realiseerden dat hun autos aankomen zonder USB-poorten in de middenconsole of achterbank - in sommige gevallen met een waarschuwing vooraf van Tesla, maar in andere zonder een dergelijke kennisgeving.

Het lijkt erop dat de ontbrekende poorten te wijten zijn aan chiptekorten aan het einde van Tesla, en sommige klanten hebben blijkbaar te horen gekregen dat ze hun auto binnen een paar weken kunnen binnenbrengen om de poorten te laten monteren, maar het ziet er niet goed uit van de fabrikant.

Een van de weinige punten van kritiek die nog steeds vasthoudt aan de werkelijke kwaliteit van Teslas autos, is dat de bouwkwaliteit niet altijd even goed is, en ontbrekende onderdelen zullen dat verhaal niet echt veel terugdringen.

Geen USB-poorten betekent geen telefoon opladen (draadloos of anderszins), wat een vrij grote omissie is van een auto die zo verbonden is als een Tesla, dus het zal er zeker van willen zijn dat getroffen klanten een oplossing kunnen krijgen om een nieuwe reputatieschade te voorkomen raken.

Natuurlijk, op de achtergrond van deze feitelijke operationele zorgen, zet Elon Musk zijn vreemde Twitter-bestaan nog steeds voort met uithalen naar Bernie Sanders en dreigementen van meer aandelenverkoop, zoals gewoonlijk.