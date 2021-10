Hertz regelt 100.000 Tesla om uw volgende huur elektrisch te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hertz heeft bevestigd dat het het aantal elektrische voertuigen in zijn verhuurvloot uitbreidt en een bestelling plaatst voor 100.000 Tesla-autos .

Aangezien elektrische voertuigen in de toekomst algemeen worden geaccepteerd als een groot deel van het autorijden, brengt de bestelling een boost voor de aandelenwaarde van Tesla met zich mee, en ongetwijfeld geeft Elon Musk iets om over te lachen.

Vanaf begin november is Tesla Model 3 beschikbaar bij Hertz-verhuurlocaties in de VS en in enkele Europese steden.

Hertz gaat ook investeren in het opladen van elektrische autos, maar degenen die een Tesla huren, hebben toegang tot het Tesla Supercharger Network in de VS en Europa.

De Tesla-bestelling betekent dat elektrische autos meer dan 20 procent van de volledige vloot van Hertz uitmaken, terwijl het samenwerkt met Tom Brady in de VS om zijn EV-verhuuropties te promoten.

"Elektrische voertuigen zijn nu mainstream en we zien nog maar net een stijgende wereldwijde vraag en interesse", zegt Hertz interim-CEO Mark Fields.

"De nieuwe Hertz zal het voortouw nemen als mobiliteitsbedrijf, te beginnen met de grootste EV-verhuurvloot in Noord-Amerika en een verbintenis om onze EV-vloot te laten groeien en de beste huur- en oplaadervaring te bieden voor vakantiegangers en zakelijke klanten over de hele wereld. "

Hertz voegde in 2011 voor het eerst elektrische opties toe aan de vloot, maar met een verzameling Tesla Model 3 zullen velen binnenkort voor elektrisch kiezen, zodat ze een Tesla kunnen besturen.