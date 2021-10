Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elon Musks The Boring Company heeft goedkeuring gekregen van ambtenaren om een netwerk van voertuigtunnels onder Las Vegas te bouwen.

Met de naam Vegas Loop kunnen passagiers in Teslas rijden om naar de luchthaven van Sin City, hotelcasinos op de strip, het voetbalstadion en het congrescentrum te komen. Houd er rekening mee dat The Boring Company al een preview-versie van de Vegas Loop exploiteert onder het Las Vegas Convention Center. Het opende in 2021 en bestaat uit twee tunnels van 0,8 mijl. Nu, met goedkeuring van Clark County-functionarissen, kan The Boring Company beginnen aan een stadsbrede uitbreiding.

Het voorstel van The Boring Company voor de Vegas Loop omvat 29 mijl aan tunnels en 51 stations die maar liefst 57.000 passagiers per uur bedienen.

Vegas Loop breidt uit - 29 mijl en 51 stations!

Dank aan het team van Clark County voor de geweldige samenwerking en aan de commissarissen voor de unanieme goedkeuring. https://t.co/KrfF5SUsxq — The Boring Company (@boringcompany) 20 oktober 2021

Volgens het Las Vegas Review-Journal zal The Boring Company hotels en casinos ertoe brengen om te betalen voor stations bij hun respectievelijke bedrijven. Elk van die haltes zal ook een vergunningsprocedure moeten doorlopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er geen belastinggeld wordt gebruikt voor het bouwen van de Vegas Loop.

Dat gezegd hebbende, de visie van The Boring Company voor een op tunnels gebaseerd transportsysteem is in de loop der jaren veel veranderd, en zijn inspanningen om een netwerk van tunnels te bouwen in andere Amerikaanse steden - zoals Chicago en Los Angeles - zijn nooit uitgekomen of hebben het overleefd aan de beloften van het bedrijf. In plaats van pods in tunnels heeft The Boring Company bijvoorbeeld teruggeschaald naar alleen "Teslas in Tunnels". Maar uiteindelijk is het doel om de Teslas zelf te laten rijden.

The Boring Company gelooft dat tunnels de transportkosten kunnen verlagen en de verkeersopstoppingen in elke stad kunnen verminderen.

Specifiek in Las Vegas verwacht het dat een rit van 5 mijl van het vliegveld naar het congrescentrum ongeveer vijf minuten duurt en $ 10 kost, terwijl een rit van 5.6 mijl van het congrescentrum naar het voetbalstadion in slechts 4 minuten zou kunnen worden gedaan en zou ongeveer $ 6 per reiziger moeten kosten.