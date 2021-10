Tesla Model Y komt begin 2022 in het VK aan, bestellingen zijn nu open

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het VK lijkt eeuwig te hebben gewacht op de komst van de Tesla Model Y, maar met de opening van de ontwerpstudio op de website van Tesla in het VK heeft het bedrijf bevestigd dat de eerste leveringen begin 2022 zullen plaatsvinden.

Dat betekent dat u uw Tesla Model Y kunt configureren en bestellen, waarbij modellen met vierwielaandrijving met dubbele motor worden aangeboden - dat is Long Range en Performance. Hoewel er aanvankelijk een enkele motoroptie was in de VS, wordt deze niet langer aangeboden.

Dat betekent dat de Tesla Model Y begint bij £ 54.990 voor de lange afstand, oplopend tot £ 64.990 voor de prestaties.

Wat is het verschil tussen deze modellen?

De Tesla Model Y Long Range claimt een actieradius van 315 mijl met een tijd van 0-100 mph van 4,8 seconden, terwijl de Performance een actieradius van 498 mijl noemt met een tijd van 0-100 mph van 3,5 seconden.

De Performance wordt ook geleverd met 21-inch Überturbine-wielen en heeft rode remklauwen, verlaagde ophanging, iets andere lichten en achterspoiler.

De Model Y is de compacte SUV van Tesla, die meer ruimte biedt dan de Model 3 , maar niet zo groot is als de Model X. Net als bij andere Tesla-modellen is het interieur minimalistisch, met de keuze uit een zwarte of witte afwerking.

Voor velen zal de Tesla Model Y de ideale middenweg zijn, iets groter dan de Model 3 die erg populair was, maar het ontbreken van een enkele motoroptie maakt het behoorlijk duur, zoals de Hyundai Ioniq 5 of Audi Q4 e -tron biedt lagere startprijzen.

Toch heeft Tesla een enorme merkwaarde en omdat dit voor velen een praktischer formaat is, vermoeden we dat het populair zal zijn.