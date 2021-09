Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eerder controversieel, maar eindelijk heeft Tesla aangekondigd dat alle autobezitters toegang kunnen vragen tot bètatests van de langverwachte Full Self-Driving (FSD)-functionaliteit van het bedrijf - op voorwaarde dat ze een voldoende hoge veiligheidsscore hebben zoals bepaald door de autofabrikant zich.

De stap komt na letterlijk jaren van vertraging na herhaalde aankondigingen door de oprichter en CEO van het bedrijf Elon Musk, die beweerde dat een FSD-bèta-uitrol al meer dan drie jaar om de hoek stond.

Ter referentie, Musk beweerde begin 2018 dat de eerste FSD-bèta in augustus van dat jaar zou worden uitgerold, maar in 2019 duwde hij de datum opnieuw terug en beweerde dat we minder dan een jaar verwijderd waren van meer dan een "miljoen autos met volledige zelfbediening -rijden" mogelijkheden.

Nu, eind 2021, kunnen klanten die niet alleen Tesla-medewerkers zijn, zich aanmelden voor het experiment.

Wat betreft waar het concept van de veiligheidsscore van het bedrijf over gaat, lijkt een CNBC-rapport erop te wijzen dat het opvallend veel lijkt op dezelfde berekeningen die worden gebruikt door Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen - waarbij alles in aanmerking wordt genomen, van "hard remmen", "agressief afslaan", "voorspelde botsingsfrequentie" , en nog veel meer.

Als een gebruiker gedurende een week een voldoende hoge veiligheidsscore heeft, kan de autobezitter het voertuig verbinden met wifi en het bèta-updateverzoek oproepen.

Op dit moment is de FSD-bètafunctie van Tesla alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar in 2020 bevestigde Musk dat Canada en Noorwegen de volgende zullen zijn op de lijst wat betreft waar het bedrijf FSD kort daarna naar wereldwijd ziet uitbreiden.

