Tesla Cybertruck uitgesteld tot 2022

(Pocket-lint) - Hoewel het niet via een officiële aankondiging is gekomen, lijkt het erop dat Teslas langverwachte Cybertruck dit jaar niet in handen van mensen zal zijn - een subtiele update van de pre-orderwebsite maakt duidelijk dat de truck klaar is voor productie in 2022.

Als u nu de bestelpagina bezoekt, kunt u zien dat, of u nu een enkele, dubbele of driemotorige variant van de vrachtwagen selecteert, onder uw aanbetaling van $ 100 een opmerking staat om te verduidelijken dat de vrachtwagen in 2022 in productie zal gaan, waarna punt kunt u uw aankoop nauwkeuriger configureren.

Dit komt niet als een grote verrassing - de truck zou altijd aan het einde van 2021 verschijnen als hij het jaar al zou halen, maar desalniettemin had Elon Musk aangegeven dat de productie aan het einde van dit jaar zou beginnen, dus het is heel erg een vertraging.

Het is er een die degenen zal teleurstellen die sinds 2019 hebben gewacht, bij de onthulling van het voertuig, om daadwerkelijk de gek klinkende Cybertruck te besturen, met al zijn brute kracht en ongelooflijk verdeeldheid zaaiende ontwerpkeuzes. Op welk moment in 2022 we kunnen verwachten dat de productie echt zal toenemen, is niet duidelijk, maar we nemen aan of hopen dat dit in de vroege stadia van het jaar zal zijn.

