Elon Musk: Tesla Superchargers worden later in 2021 opengesteld voor alle EVs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elon Musk heeft zonder enige fanfare bevestigd dat het Tesla Supercharger-netwerk later in 2021 beschikbaar zou kunnen zijn voor andere EVs.

In een reactie op een opmerking over oplaadconnectoren op Twitter zei Musk: "...we stellen ons Supercharger-netwerk later dit jaar open voor andere EVs."

We hebben onze eigen connector gemaakt, want er was toen geen standaard en Tesla was alleen de maker van elektrische autos met een groot bereik.



Het is een vrij slanke connector voor opladen met zowel laag als hoog vermogen.



Dat gezegd hebbende, stellen we ons Supercharger-netwerk later dit jaar open voor andere EVs. — Elon Musk (@elonmusk) 20 juli 2021

In een vervolgvraag verduidelijkte Musk verder dat het de bedoeling was om dit in alle landen mogelijk te maken, hoewel we vermoeden dat de VS waarschijnlijk de eerste locatie is waar dit gebeurt.

Na verloop van tijd, alle landen — Elon Musk (@elonmusk) 20 juli 2021

Het is al lang zo dat Tesla open stond om anderen het Supercharger-netwerk te laten gebruiken, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Terwijl Tesla begon met het installeren van Superchargers, niet alleen in de VS, maar ook in een groot deel van Europa en de rest van de wereld, wordt al lang erkend dat het Supercharger-netwerk een van Teslas grootste troeven is.

We hebben hier al eerder over geschreven : in een Tesla is het laadproces zoveel naadlooser dan bij elektrische autos. U krijgt nauwkeurige navigatie naar Superchargers, de auto kan de batterij voorbereiden voor optimaal opladen terwijl u naar de Supercharger rijdt, de oplaadsnelheden zijn doorgaans hoger dan die van andere oudere opladers en de authenticatie en betaling wordt automatisch afgehandeld door de auto.

Het gebruik van een Supercharger is alsof je deel uitmaakt van de beste privé-ledenclub, vergeleken met andere oplaadnetwerken.

Een deel daarvan zal niet toegankelijk zijn voor derden: die naadloze betalingservaring zal waarschijnlijk niet gebeuren als u bijvoorbeeld in een VW ID.4 stopt , in plaats daarvan moet u waarschijnlijk een account bij Tesla hebben en gebruiken een app.

Maar nu Tesla talloze opladers aanbiedt, vaak van 150 kW of hoger, kan dit plotseling veel meer opties betekenen voor EV-rijders.

Compatibiliteit kan in sommige gevallen een probleem zijn. In de VS gebruikt Tesla een eigen oplader, dus het kan zijn dat andere EV-gebruikers een adapter willen gebruiken; in het VK en in heel Europa is het waarschijnlijk gemakkelijker waar Tesla Superchargers een mix van Type 2 en CCS bieden .

De meeste Europese elektrische autos ondersteunen nu CCS (net als de Tesla Model 3 ), dus we vermoeden dat dit de compatibiliteitsproblemen voor veel gebruikers zal wegnemen.

Hoe Tesla-bestuurders zich precies zullen voelen wanneer ze een plug-in hybride in een Supercharger-ruimte vinden, fictief opladen terwijl de bestuurder aan het winkelen is, valt nog te bezien.