Tesla Model S Plaid: "Sneller dan welke Porsche dan ook, veiliger dan welke Volvo dan ook"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl de zon onderging aan de Californische hemel, betrad Elon Musk het podium om de Tesla Model S Plaid aan te kondigen tijdens een evenement in Teslas Fremont-fabriek.

"We moeten laten zien dat een elektrische auto de beste auto is - zonder twijfel", zei Musk, die het nieuwe model in zijn persoonlijke en ontspannen stijl introduceerde en rechtvaardigde waarom Tesla zon focus op snelheid heeft.

En snelheid is iets dat de Tesla Model S Plaid niet mist: hij sprint van 0-100 km/u in 1,99 seconden, wat hem de snelste productieauto ooit maakt.

Dat is te danken aan een driemotorige opstelling, met twee motoren die de achterwielen aandrijven en een derde motor voor de voorwielen.

Het is ook een compleet nieuwe motor, waarbij Musk uitlegt dat hij rotoren met koolstofhulzen heeft, terwijl hij grapte dat ze ook de machine moesten ontwerpen om de rotoren te bouwen, omdat dit nog nooit eerder was gedaan. Die motoren draaien tot 20.000 tpm.

Het bereik wordt genoemd op 390 mijl, terwijl het ook sneller opladen ondersteunt, waardoor een bereik van 187 mijl in 15 minuten kan worden toegevoegd. Het batterijpakket is geheel nieuw, maar heeft een capaciteit van 95 kWh.

Er is 1020 pk piekvermogen van het driemotorige systeem met een topsnelheid van 200 mph.

"Ik denk dat we dit terug moeten brengen naar de Nürburgring", grapte Musk "om te zien wat er gebeurt."

Tesla

Qua design werd het nieuwe Model S eerder tentoongesteld, met een nieuw interieur met een dooier stuurwiel en een overstap naar een 17-inch landschapsdisplay in plaats van het grote verticale display dat de Model S het afgelopen decennium kenmerkte.

Musk wilde ook graag de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,208 van de Model S benadrukken, waarbij hij beweerde dat dit de laagste van alle productieautos is en dat dit bijdraagt aan de efficiëntie om ervoor te zorgen dat u het meeste uit het vermogen en de batterij haalt.

Toekomstige elektrische autos: Aankomende batterij-aangedreven autos die binnen 5 jaar op de weg zullen zijn Door Chris Hall · 11 juni 2021

Er is meer ruimte op de achterbank, met een display en een eigen set bedieningselementen, er zijn draadloze opladers voor en achter in de auto, met een 36 W USB-C-systeem zodat u andere grotere items kunt opladen.

Er is ook een vermindering van onnodige items om de ervaring te stroomlijnen: de auto wordt ontgrendeld als je hem nadert, geactiveerd door je telefoon, de hendels springen eruit. U hoeft dan niet op knoppen te drukken om te beginnen - de auto weet dat u wilt rijden, dus u begint gewoon te rijden. Het zal ook kunnen voelen dat als er een obstakel achter je is, je niet achteruit wilt rijden, en vice versa, terwijl Musk een grapje maakt dat de auto uiteindelijk gewoon je gedachten zal lezen.

Er zijn updates voor de nieuwe gebruikersinterface in de auto, waarbij Musk opschept over prestaties op PS5-niveau, waarbij entertainment een groot deel uitmaakt van wat het zal bieden, met een demo van iemand die Cyberpunk in de auto speelt op het display van de auto.

"Met de Plaid Model S heb je een auto die... sneller is dan welke Porsche dan ook, veiliger dan welke Volvo dan ook - in dezelfde auto", zei Musk.

Het nieuwe Model S is in productie, met leveringen die meteen in de VS beginnen, maar pas in 2022 in andere regios worden verwacht. Het kost vanaf $ 122.980 in de VS en £ 118.980 in het VK.

Geschreven door Chris Hall.