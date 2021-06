Waarom gebruikt Tesla namen als Ludicrous en Plaid?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je in de jaren tachtig niet aan de tv zat vastgelijmd, heb je misschien geen idee waar Elon Musk het over heeft als het om Tesla gaat .

Tesla biedt Ludicrous aan als snelheidsinstelling, wat echt, echt, snel is, en de volgende in de rij is Plaid. Vreemde naam bij gebruik in de context van een auto, toch?

Dit zijn niet zomaar willekeurige woorden die uit het niets zijn geplukt, ze zijn bovendien een eerbetoon aan een van de grootste parodiefilms aller tijden. Star Wars was big business in de jaren 80, en Star Wars spotten was de prachtige Spaceballs.

Het bevat een aantal komische legendes: geregisseerd door Mel Brooks, het ensemble bestaat uit Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy en je zult ook Joan Rivers en John Hurt in de mix aantreffen.

Vrijwel alles met betrekking tot Spaceballs is een grap, van de namen van de personages - Pizza The Hutt - tot de sets, kostuums en het hele script.

Tesla is bezaaid met dergelijke knipogen naar de populaire cultuur en dat is een van de redenen waarom Tesla zo populair is - er is iets eigenaardigs aan het hebben van Ludicrous en Warp Mode en andere soortgelijke functies in de auto.

Plaid verwijst natuurlijk naar het einde van de scène hierboven, wanneer Spaceball 1 niet alleen de typische witte sterrenstreep door de ruimte achterlaat, maar in plaats daarvan een geruit spoor achterlaat. Zo snel was het.

En dat is wat de Tesla Model S Plaid ook gaat bieden, met een 0-60 tijd van minder dan 2 seconden.

0 tot 60 mph in minder dan 2 seconden. Snelste productieauto ooit gemaakt van welke aard dan ook. Moet gevoeld worden om te geloven. — Elon Musk (@elonmusk) 6 juni 2021

Geschreven door Chris Hall.