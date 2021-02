Tesla dacht te kijken naar ultrabreedbandtechnologie voor toekomstige auto-ontgrendeling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Documenten die door de FCC zijn gegaan, hebben aangegeven dat Tesla kijkt naar ultrabreedbandtechnologie (UWB), waarbij het bedrijf in de indiening verklaart dat het "een schatting van de afstand moet geven" alvorens verder te zeggen dat dit "immuun zou zijn voor relay-aanvallen". "

Het is ongebruikelijk dat een FCC-aanvraag zoveel informatie bevat, maar het lijkt erop dat Teslas bedoelingen duidelijk zijn, door UWB toe te voegen voor nauwkeurigere afstandsmetingen, zodat compatibele apparaten veiliger zijn als het gaat om keyless entry - of passieve toegang zoals Tesla het noemt.

De aanvraag bevat ook een schets van een Tesla-keyfob, wat suggereert dat zijn eigen sleutels zowel de technologie als de voertuigen zullen bevatten.

Keyless entry is niet nieuw en het is ook niet nieuw voor Tesla , maar er zijn de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest die de stand van zaken met deze gemaksfunctie hebben veranderd.

In de afgelopen jaren is er een stap gezet om UWB te ondersteunen als een veiliger systeem voor ontgrendeling. Het voordeel dat het biedt - zoals geschetst door Tesla - is dat het veel nauwkeuriger is voor nabijheidsdetectie, dus het zal niet te snel ontgrendelen en het zal die relaisaanvallen vermijden waarbij autos zijn gestolen (of ontgrendeld) zonder dat de sleutel daadwerkelijk is. aanwezig zijn.

Relay-aanvallen zijn wanneer iemand - meestal een paar dieven - hardware gebruikt om de transmissiefrequentie te detecteren die wordt gebruikt door een draadloze sleutel en die "doorgeeft" aan de auto. Dat kan betekenen dat uw sleutel, in uw huis, wordt gebruikt om uw auto tijdens het rijden te ontgrendelen. Het is een veelgebruikte methode voor diefstal van motorvoertuigen.

Momenteel kun je op een auto als de Tesla Model 3 een keyfob kopen, je kunt de NFC-kaart of de Tesla-app op je telefoon gebruiken, via Bluetooth - de invoermethode die hoogstwaarschijnlijk wordt gebruikt.

Het toevoegen van UWB zorgt voor meer veiligheid voor autos voor extra gemoedsrust. Maar het is ook een technologiestandaard die elders voor digitale autosleutels wordt gebruikt.

UWB voor digitale sleutels wordt bijvoorbeeld ondersteund door Apple en Samsung, wat betekent dat u mogelijk uw Tesla-sleutel in die telefoons kunt integreren, met Apple Wallet-aanbod om uw sleutel op te slaan. Dat wordt momenteel alleen ondersteund door de meest recente modellen van BMW , maar het zal de komende jaren waarschijnlijk enorm worden toegepast.

Of u ervoor kiest om Apple CarKey voor uw digitale sleutel te gebruiken in plaats van de Tesla-app, is twijfelachtig, aangezien de Tesla-app veel meer bevat dan alleen de sleutel - maar het is waarschijnlijk dat Teslas doel is om UWB op die apparaten te gebruiken voor de meer veiligheid die het biedt.

De extensie zou kunnen zijn dat apparaten zoals de Apple Watch - waarvan de meest recente ook UWB ondersteunt - mogelijk ook kunnen worden gebruikt om uw auto te ontgrendelen.

Dit komt natuurlijk allemaal uit een FCC-aanvraag en we hebben geen idee of en wanneer het daadwerkelijk in een nieuw Tesla-model zal verschijnen.

