Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla heeft de productie van zijn aanstaande Roadster uitgesteld.

Tesla plaagde voor het eerst de Roadster , een opvolger van zijn eerste productieauto, in 2017. De verwachting was dat hij ongeveer twee jaar geleden in productie zou gaan, met plannen om de auto in 2020 te bouwen. De elektrische auto zou de eerste productieauto moeten zijn die accelereert naar 100 km / u. in minder dan twee seconden en ga van 0 naar 100 in 4.2. Hij haalt 620 mijl op een enkele lading en kan een topsnelheid van meer dan 250 mph hebben. Het zal ook een driemotorig aandrijfsysteem hebben, met één elektromotor voor en twee achter.

Maar Tesla-CEO Elon Musk heeft nu aangekondigd dat de productie voor de Roadster pas "volgend jaar" zal beginnen, dus we zijn nog ver verwijderd van het rijden met de tweezitter van $ 200.000. In een tweet, Musk liet doorschemeren dat de ontwikkeling van het driemotorige aandrijfsysteem van de auto en geavanceerd batterijwerk de redenen zijn voor de vertraging. Musk stelde voor dat Tesla hoopt dit jaar de engineering af te ronden, en dat het bedrijf een vrijgavekandidaat-ontwerp zou moeten hebben dat in de late zomer kan rijden ".

Afwerking engineering dit jaar, productie start volgend jaar. Het doel is om laat in de zomer het ontwerp van de kandidaat-release te laten rijden. Tri-motor aandrijfsysteem en geavanceerd batterijwerk waren belangrijke voorlopers. Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg - Elon Musk (@elonmusk) 28 januari 2021

De Tesla Roadster begon ermee in 2008 en Tesla streeft er duidelijk naar dat de nieuwste versie van de elektrische auto de snelste EV op de weg wordt.

Om te zien hoe de Roadster zich verhoudt tot Teslas andere voertuigen, inclusief de Model S en Model X, bekijk hier de vergelijkingsgids van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.