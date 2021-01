Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla heeft een vernieuwd Model S aangekondigd. Het is de eerste keer dat de elektrische sedan is vernieuwd sinds zijn debuut negen jaar geleden.

De nieuwe auto wordt in maart geleverd en wordt geleverd met een licht bijgewerkt exterieur en interieur, evenals de optie voor een krachtigere "Plaid" aandrijflijn. Met één versie van deze aandrijflijn kan de auto in minder dan twee seconden minstens 520 mijl rijden en van 0 naar 100 mijl per uur gaan.

Tesla beweert dat de vernieuwde aandrijflijn van de nieuwe Model S de "snelst accelererende productieauto ooit gemaakt" maakt.

Wat de visuele veranderingen betreft, aan de buitenkant van de auto is er een groot glazen dak dat de passagiers een "helderdere, ruimere ervaring en een onbelemmerd uitzicht op de lucht" geeft. Aan de binnenkant bevindt zich een horizontaal dashboard, net als de Model 3 en Model Y-functie. Eerder hadden de Model S en X allebei een verticaal touchscreen, dat zich uitstrekte van de bovenkant van het dashboard tot de middenconsole.

1/4 Tesla

Er is ook een Tesla Roadster-achtig stuurwiel met een steelloos, halve cirkel / U-ontwerp en een scherm achter de middenconsole voor passagiers op de achterbank.

De nieuwe Model S begint bij $ 79.990 voor een lange-afstands dubbele motor met een bereik van 412 mijl en een topsnelheid van 250 km / u. Teslas model van $ 119.000 heeft de Plaid-aandrijflijn die minstens 390 mijl gaat, terwijl het $ 139.000-model een Plaid + -motor heeft met een bereik van 520 mijl. Beide komen uit op 200 mijl per uur.

Teslas Model X krijgt ook de Plaid-aandrijflijn. Het kost $ 119.000, gaat minstens 550 mijl, topt uit bij 163 mph en kan in 2,5 seconden 100 mph halen.

Zowel de nieuwe Model S als de nieuwe Model X worden ook geleverd met een infotainmentsysteem dat wordt aangedreven door een chip die 10 teraflops aan rekenkracht kan verwerken, wat betekent dat passagiers games zoals The Witcher 3 kunnen spelen met een draadloze controller.

Geschreven door Maggie Tillman.