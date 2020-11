Tesla laat u misschien zien wat de cameras van uw auto kunnen zien, voor extra beveiliging op afstand

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Moderne autos zijn bedekt met cameras. De meeste worden alleen gebruikt voor rijhulpsystemen, zoals adaptieve cruisecontrol of parkeren, terwijl ze gegevens verzamelen over de auto, zijn positie op de weg en zijn lokale omgeving.

Tesla doet iets meer, waarbij de Sentry-modus de cameras van de auto kan gebruiken om incidenten rond de auto te detecteren en beeldmateriaal vast te leggen, bijvoorbeeld iemand die probeert de auto te beschadigen.

Maar Tesla staat misschien op het punt om deze cameras via de app op afstand te bekijken. De Tesla-app biedt al veel externe toegang. U kunt veel details over uw auto bekijken, maar als u deze op afstand kunt bekijken en de omgeving van uw auto kunt bekijken, kunt u dingen naar een nieuw niveau tillen.

Hoewel het in potentie alleen diegenen zal dienen die zich zorgen maken over wat er met hun auto gebeurt als ze er niet bij zijn, zou het betekenen dat u kunt zien wat uw auto kan zien, bijvoorbeeld het weer op de luchthaven van uw bestemming wat gebeurt er thuis of op de parkeerplaats waar u uw Tesla heeft achtergelaten.

Beperkt praktisch gebruik misschien, maar het zijn dit soort kleine toevoegingen waar Tesla goed in is geweest en die mensen iets anders laten nadenken over wat ze met hun auto kunnen doen.

Veel fabrikanten voegen meer verbonden functionaliteit toe aan autos en met meer sensoren en cameras rond recente modellen, zijn er naast autorijden ook functies die gebruik kunnen maken van dergelijke sensoren - het vergt slechts een beetje fantasie en we zouden kunnen zien dat dit steeds vaker voorkomt.

Tesla moet software-updates uitbrengen en het is momenteel niet bekend of dit deel zal uitmaken van het pakket, maar dankzij een rapport van Electrek weten we dat er enkele tekenen zijn ontdekt in recente code.

Geschreven door Chris Hall.