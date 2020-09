$ 25.000 Tesla gepland in de komende drie jaar, onthult Musk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aandeelhouderspresentaties van Tesla zijn vaak behoorlijk levendige aangelegenheden, waarbij Elon Musk meer dan een beetje geneigd is dingen aan te kondigen die in de komende jaren niet zullen gebeuren, en ontwerpen die sociale media in vuur en vlam zetten.

De laatste presentatie was wat ingetogener, niet in de laatste plaats omdat het publiek van aandeelhouders toekeek vanuit een vloot Tesla Model 3s om de sociale afstand te bewaren.

Een paar opvallende aankondigingen maakten echter nog steeds furore, waaronder enkele nieuwe batterijtechnologie. Het meest impactvolle voor de meeste echte automobilisten kwam echter in de vorm van een uitgesproken ambitie van Musk om Tesla in de komende drie jaar een auto van $ 25.000 (£ 19.600) te laten verdienen.

Hij herhaalde dat het basisprincipe van Tesla altijd is geweest om elektrische autos mainstream te maken, en dat het maken van echt betaalbare autos centraal stond in die visie en legde het nieuwe streefprijspunt uit.

Zoals vaak het geval is bij beursgenoteerde bedrijven, werd de reactie van de markt blootgelegd in de aandelenwaardering van Tesla, die op korte termijn volledig $ 50 miljard had weggevaagd.

De andere belangrijke aankondiging van de presentatie ging over Teslas volgende generatie batterijtechnologie, cilindrische cellen die schijnbaar tot vijf keer zoveel energie opslaan, zes keer zoveel kracht en het rijbereik met 16% vergroten in vergelijking met eerdere generaties.

Door structurele verschillen is het echter onwaarschijnlijk dat de batterijen een onmiddellijke impact zullen hebben - het zal waarschijnlijk jaren duren voordat we daadwerkelijk autos kunnen besturen.

Dit klinken als goede ontwikkelingen, maar ze komen in de context van Musk die vooruitgang belooft naar strakke tijdlijnen die eerder niet kloppen, dus het zal interessant zijn om te zien hoe ze zich de komende jaren ontvouwen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.