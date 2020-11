Wat is Tesla Autopilot en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla-voertuigen hebben enkele zelfrijdende of autonome mogelijkheden via een reeks functies, Autopilot genaamd , die alleen mag worden gebruikt met een volledig oplettende bestuurder. Als u Autopilot voor uw Tesla-voertuig wilt aanschaffen of als u meer wilt weten, inclusief hoe het werkt, maak dan een bladwijzer voor deze gids.

Autopilot is een optioneel rijhulpsysteem voor Tesla-voertuigen dat u apart moet aanschaffen. Het bestaat uit premium veiligheids- en gemaksfuncties. U kunt Autopilot gemakkelijk kopen als een van de twee pakketten - Autopilot of Volledig zelfrijdend vermogen - rechtstreeks via uw Tesla-account te koop.

Functies omvatten de mogelijkheid voor uw Tesla-auto om te sturen, te accelereren en te remmen - allemaal autonoom en automatisch - binnen zijn rijstrook. Momenteel vereist Autopilot toezicht van de bestuurder en maakt uw voertuig niet "volledig" autonoom. Omdat de zelfrijdende functies van Autopilot echter in de loop van de tijd zullen evolueren, zei Tesla dat uw voertuig continu kan worden geüpgraded naar nieuwere versies van Autopilot via draadloze software-updates.

Sinds 2016 worden alle nieuwe Tesla-voertuigen standaard geleverd met de hardware die nodig is om Autopilot in te schakelen, waaronder acht 360-gradencameras, 12 ultrasone sensoren, naar voren gerichte radar, hulpmiddelen voor beeldverwerking, een boordcomputer en meer. Dit systeem kan in alle richtingen tegelijk kijken en het ondersteunt uiteindelijk Teslas zelfrijdende capaciteiten. (Voertuigen gebouwd tussen september 2014 en oktober 2016 hebben slechts één camera en oudere radar- en ultrasone sensoren.)

Zoals we eerder zeiden, moet u een van Teslas twee Autopilot-pakketten kopen om deze hardware daadwerkelijk te gebruiken en Autopilot in uw voertuig te gebruiken. U kunt de configuratie van uw voertuig vanaf het touchscreen controleren: Selecteer Bediening> Software> Bevestig computertype stuurautomaat> Druk op Extra voertuiginformatie.

U kunt Autopilot kopen voordat u uw Tesla-auto koopt of nadat deze is afgeleverd. Beschikbare pakketten en hun prijzen zijn als volgt:

Prijs: $ 2.000 in de VS.

Prijs: $ 10.000 in de VS.

We zullen deze gids binnenkort bijwerken met Britse prijzen.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van elk van de twee Autopilot-pakketten die u voor uw Tesla-voertuig kunt kopen:

Traffic-Aware Cruise Control : stemt de snelheid van uw Tesla-voertuig af op het verkeer.

: stemt de snelheid van uw Tesla-voertuig af op het verkeer. Autosteer : helpt bij het sturen binnen een rijstrook en maakt gebruik van verkeersbewuste cruisecontrol.

Navigeer op Autopilot (bèta) : begeleidt uw Tesla-voertuig actief van de oprit naar de afrit van een snelweg, inclusief het voorstellen van rijstrookwisselingen, navigeren op knooppunten, automatisch inschakelen van de richtingaanwijzer en het nemen van de afrit.

: begeleidt uw Tesla-voertuig actief van de oprit naar de afrit van een snelweg, inclusief het voorstellen van rijstrookwisselingen, navigeren op knooppunten, automatisch inschakelen van de richtingaanwijzer en het nemen van de afrit. Auto Lane Change : Helpt bij het verplaatsen naar een aangrenzende rijstrook op de snelweg wanneer Autosteer is ingeschakeld.

: Helpt bij het verplaatsen naar een aangrenzende rijstrook op de snelweg wanneer Autosteer is ingeschakeld. Autopark : Helpt automatisch uw Tesla-voertuig parallel of loodrecht te parkeren, met een enkele aanraking.

: Helpt automatisch uw Tesla-voertuig parallel of loodrecht te parkeren, met een enkele aanraking. Oproepen : Verplaatst uw Tesla-auto in en uit een krappe ruimte met behulp van de app of sleutel.

: Verplaatst uw Tesla-auto in en uit een krappe ruimte met behulp van de app of sleutel. Smart Summon : uw Tesla-voertuig zal door complexere omgevingen en parkeerplaatsen navigeren en rond objecten manoeuvreren om u op een parkeerplaats te vinden.

: uw Tesla-voertuig zal door complexere omgevingen en parkeerplaatsen navigeren en rond objecten manoeuvreren om u op een parkeerplaats te vinden. Verkeers- en stopbordcontrole (bèta) : identificeert stopborden en verkeerslichten en vertraagt uw Tesla-voertuig tot stilstand bij het naderen, met uw actief toezicht.

U kunt Autopilot op elk moment aanschaffen via uw Tesla-account, waarna de vereiste Autopilot-software aan uw auto wordt toegevoegd.

We raden u aan de gebruikershandleiding van uw auto te lezen voor gedetailleerde informatie. Maar we hebben hieronder uitgelegd hoe u enkele van de kernfuncties van Autopilot inschakelt.

Veel Autopilot-functies, zoals Autosteer, Navigeren op Autopilot en Summon, zijn standaard uitgeschakeld. Om ze in te schakelen, moet u naar het menu Stuurautomaatbediening op het tabblad Instellingen gaan. U moet afspreken "te allen tijde uw handen aan het stuur te houden" en altijd "de controle en verantwoordelijkheid te behouden".

Om Traffic-Aware Cruise Control in Model S en Model X te gebruiken, trekt u eenmaal de cruise control-hendel aan de linkerkant van de stuurkolom naar beneden. Bij Model 3 en Model Y: trek de versnellingshendel aan de rechterkant van de kolom eenmaal naar beneden.

Om Autosteer te gebruiken in Model S en Model X, trekt u tweemaal naar u toe aan de cruise control-hendel op de stuurkolom. Bij Model 3 en Model Y: trek de versnellingshendel rechts van de stuurkolom tweemaal naar beneden.

Opmerking: er verschijnt een stuurwielpictogram op uw display wanneer Autosteer beschikbaar is. Een blauw stuurwielpictogram verschijnt wanneer het is ingeschakeld.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u eerst Autosteer inschakelen (Controls> Autopilot> Autosteer) en vervolgens de functie Navigeren op Autopilot inschakelen. Camerakalibratie is vereist en de nieuwste versie van navigatiekaarten moet via Wi-Fi worden gedownload. Voor elke route waar Navigeren op automatische piloot beschikbaar is, kunt u op Navigeren op automatische piloot drukken knop in uw navigatie-afslagenlijst om deze te activeren. (U kunt ook op elk moment Navigeren op automatische piloot activeren.)

Op Model 3 en Model Y kan Navigate on Autopilot op de meeste snelwegen worden gebruikt door de versnellingspook twee keer naar beneden te bewegen. Op Model S en Model X kan Navigeren op Autopilot op de meeste snelwegen worden ingeschakeld door de cruiseschakelaar tweemaal naar u toe te trekken.

Om een automatische rijstrookwisseling te starten, moet u Automatische rijstrookwisselingen inschakelen via het menu Stuurautomaatbediening op het tabblad Instellingen. Als de auto vervolgens in Autosteer staat, moet een bestuurder de richtingaanwijzer inschakelen.

Als uw auto een parkeerplaats ziet, verschijnt er een grijs P-pictogram op uw instrumentenpaneel. Om Autopark te gebruiken, drukt u op de rem, zet u de versnellingspook in Reverse en houdt u uw voet op de rem. Start Autopark verschijnt in blauwe tekst op uw touchscreen. Druk erop om de functie te starten en laat vervolgens de rem en het stuur los. Autopark begint het voertuig te besturen. Zodra Autopark is voltooid, laat de auto u weten dat het klaar is en schakelt hij over naar Park.

U kunt Autopark op elk moment negeren door het stuur over te nemen.

Open de Tesla-app om Summon te gebruiken.

Druk op Oproep en druk vervolgens op de vooruit- of achteruitknop. Eigenaren van Model S en Model X kunnen Summon gebruiken met hun sleutelhanger door het midden van de sleutelhanger drie seconden ingedrukt te houden totdat de alarmlichten van de auto gaan branden en vervolgens op de knop voor de hoofd- of kofferbak op de sleutelhanger te drukken om vooruit en achteruit te roepen.

Smart Summon is zo ontworpen dat uw auto naar u of een door u gekozen locatie kan rijden. Het is alleen bedoeld voor gebruik op privéparkeerplaatsen en opritten.

Om Smart Summon te gebruiken, opent u uw Tesla-app, tikt u op Summon en selecteert u het Smart Summon-pictogram. Om de functie daadwerkelijk te activeren, houdt u de knop Come to Me ingedrukt. Of tik op het doelpictogram en stel vervolgens de doelbestemming van je keuze in door de kaart aan te passen, en houd de knop Ga naar doel ingedrukt.

Traffic Light and Stop Sign Control identificeert stopborden en verkeerslichten en vertraagt uw auto tot stilstand. Om dit in te schakelen, zet u uw auto in Park en tikt u op Controls> Autopilot> Traffic Light and Stop Sign Control (Beta). Schakel vervolgens Traffic-Aware Cruise Control of Autosteer in.

Ja. U kunt Autopilot ervaren tijdens een proefrit bij een van Teslas winkellocaties.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.