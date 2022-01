Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Subaru heeft op de Tokyo Auto Salon twee elektrische conceptauto's geïntroduceerd, waaronder een volledig elektrische raceauto.

Het wordt het STI E-RA Concept genoemd en heeft een totaal vermogen van 1.073 pk dankzij vier Yamaha-motoren met individuele controle en koppelvectoring.

De EV met vierwielaandrijving heeft ook een batterij van 60 kWh. Ondanks die relatief kleine batterij mikt de Japanse automaker op een rondetijd van 6 minuten en 40 seconden op de Nürburgring in 2023 met zijn eerste volledig elektrische raceauto, en hij is zelfs van plan om dit jaar te gaan testen op Japanse racecircuits.

Ook onthulde het bedrijf in Tokio een Solterra STI Concept, een potentiële sportieve variant van zijn elektrische crossover. Het voegt een dakspoiler, rokspoilers en andere prestatieaanpassingen toe. Rode accenten verschijnen ook op de sideskirts, de achterbumper en een spaak van de vijfspaaks velgen.

Beide concepten zijn het product van de dochteronderneming Subaru Tecnica International Motorsport van het Japanse merk. Houd in gedachten dat Subaru behoorlijk laat is op het EV-feest, vooral in vergelijking met andere zwaargewichten van autofabrikanten zoals VW en Mercedes.

Geschreven door Maggie Tillman.