Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van plagen heeft Subaru zijn eerste goede blik geworpen op de 2023 Subaru Solterra. Het is het eerste elektrische voertuig van de Japanse autofabrikant.

De Solterra SUV wordt volgend jaar uitgebracht in de VS, Canada en Europa en wordt aangedreven door een elektrisch voertuigplatform dat Subaru samen met Toyota heeft gebouwd.

Het zal beschikbaar zijn in zowel voorwiel- als vierwielaangedreven modellen. U kunt kiezen voor een synchrone AC-motor van 150 kW (201 pk) die de voorwielen aandrijft of een paar motoren van 80 kW (107 pk) - één voor elke as - voor een totaal vermogen van 160 kW (214 pk). Beide varianten hebben een batterij van 71,4 kWh die naar verwachting ongeveer 530 kilometer bereik zal leveren. De versie met vierwielaandrijving heeft een bereik van 460 kilometer.

Maar die schattingen zijn allemaal gebaseerd op de WLTC-standaard in Japan, dus de EPA-classificatie in de VS kan lager zijn.

Subaru

Andere opvallende kenmerken zijn ondersteuning voor DC-snelladen tot 150 kW, Suburaus X-Mode AWD-besturingssysteem dat "het gevoel van veiligheid op ruwe wegen verbetert", evenals een nieuwe Grip Control-functie die "het voertuig in staat stelt om met een constante snelheid terwijl het voertuig zelfs op oneffen wegen wordt gestabiliseerd".

Allemaal elektrisch, altijd capabel. Plan je avontuur in de geheel nieuwe 2023 Subaru Solterra EV SUV. Komt 17/11, 10:45 PT, op de @LAAutoShow . Meld u aan om de livestream hier te bekijken: https://t.co/vTShoP73bR pic.twitter.com/CP4u6fqn5B — Subaru (@subaru_usa) 9 november 2021

Subaru heeft de startprijs van de Solterra niet aangekondigd. Verwacht wordt dat hij meer zal onthullen en het voertuig zal laten zien op de LA Auto Show op 17 november 2021.