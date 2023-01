Sony en Honda's Afeela concept car komt er, op de weg tegen 2026

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Sony gebruikte zijn persconferentie op CES 2023 om de Afeela concept car te onthullen die in samenwerking met Honda is gemaakt onder een bedrijf genaamd Sony Honda Mobility.

Het is al drie jaar geleden dat het eerste idee van Sony om zich met elektrische auto's te gaan bezighouden verscheen, nadat het Japanse bedrijf in 2020 het S-Vision concept onthulde, gevolgd door het S-Vision 02 SUV concept in 2022.

Sony kondigde echter aan dat de auto voortaan Afeela zou heten en dat het zich ertoe heeft verbonden de auto in massaproductie te nemen. De Sony Honda Mobility Afeela auto werd op het podium van CES 2023 getoond en hoewel hij lijkt op de vorige concepten, heeft hij een digitale voorkant die volgens Sony interactief zal zijn en verschillende actuele informatie zal tonen, zoals de laadstatus.

Er wordt gezegd dat het "best-in-class entertainment" zal brengen - wat natuurlijk films, muziek en games zal omvatten, waarbij Sony zijn expertise op deze drie gebieden zal benutten. Qualcomm is ook aan boord en Epic heeft ook een rol gespeeld bij de creatie van Afeela.

Er zijn in totaal 45 sensoren in de Sony Honda Afeela auto, waaronder natuurlijk meerdere camera's, zowel binnen als buiten, en Sony heeft gezegd dat het is geïnteresseerd in de software-ervaring zo veel als de rijdynamiek.

Sony zei dat het hoopt om pre-orders te openen voor de Afeela tegen 2025, met de verkoop start in hetzelfde jaar. Er werd aangekondigd dat het hoopt op Afeela-auto's op de wegen in Noord-Amerika tegen het voorjaar van 2026.

Geschreven door Britta O'Boyle.