(Pocket-lint) - Sony neemt deze hele onderneming met elektrische auto's zeer serieus. De Japanse techgigant onthulde niet alleen zijn S-Vision 02 SUV-concept op CES 2022 - in navolging van zijn S-Vision-concept twee jaar eerder - hij onthulde ook dat het zal gaan commercialiseren in de sector onder Sony Mobility Inc.

Dat klopt, Sony staat echt op het punt om elektrische auto's te gaan maken - en in dit tempo zou het een stuk sneller kunnen zijn dan je denkt, gezien de versnelling in slechts een korte periode van twee jaar - in een poging om Tesla als zijn eigen spel. De S-Vision 02, afgebeeld vanaf de beursvloer, heeft een visuele bekendheid, dat is zeker.

Sony's voorzitter, president en CEO, Kenichiro Yoshida, onthulde het concept, naast het originele S-Vision-voertuig, en verklaarde dat "de opwinding die we kregen na ... de Vision-S ons echt aanmoedigde om verder te overwegen hoe we creativiteit en technologie kunnen brengen om de ervaring van [mobiliteit] te veranderen," zei Yoshida.

"De S-Vision 02 is ontwikkeld op basis van veiligheid, aanpassingsvermogen en entertainment. Veiligheid is onze eerste prioriteit geweest bij het creëren van een comfortabele mobiliteitservaring - en dat is niet veranderd bij het bouwen van deze SUV. [Het heeft] in totaal 40 sensoren geïnstalleerd binnen en buiten het voertuig om de veiligheid te bewaken."

Laten we Sony Mobility niet verwarren met Sony Mobile , toch? Gezien hoe dit laatste gaat, hopen we dat Sony zich op de juiste plaatsen inzet om zijn auto-inspanningen tot een echt succes te maken in een altijd drukke marktruimte.