Smart #1 is een elektrische compacte SUV en een wedergeboorte voor de Smart Car

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eigenzinnige kleine auto's van Smart zijn altijd stadsgericht geweest, oorspronkelijk ontworpen met het oog op personalisatie en het aanbieden van iets anders. Met Mercedes achter het ontwerp heeft een samenwerking met Geely in 2019 nu geresulteerd in een nieuwe generatie Smart - de Smart #1.

De hashtag in de naam zou een idee moeten geven van de doelgroep - jonge, sociale media-inboorlingen. Dat is niet ver verwijderd van het oorspronkelijke Smart -concept, maar nu ontworpen voor een nieuw tijdperk.

De Smart #1 is elektrisch, met een motor die de achterwielen aandrijft en een ontwerp dat is ontwikkeld om een grotere binnenruimte te bieden aan maximaal vijf passagiers. Er is een zwevend dakontwerp, verzonken deurgrepen en interessante lichten aan de voorkant.

Zittend op 19-inch wielen, verplaatst hij Smart naar een meer competitief segment, aantrekkelijk voor diegenen die misschien zijn uitgeschakeld door de kleine eerdere modellen.

Terwijl de binnenruimte is toegenomen, is er nog steeds slechts 273 liter kofferruimte, dus het is niet enorm, maar dat zou goed kunnen passen bij de stedelijke gebruiker. Er is ook een frunk van 15 liter.

Wat je wel krijgt, is een 66 kWh-batterij, die behoorlijk groot is voor de grootte van deze auto - en resulteert in een gegeven actieradius van maximaal 473 mijl.

Er is een motor van 200 kW, dus we vermoeden dat deze vrij snel van de lijn zal zijn, terwijl er ondersteuning is voor opladen tot 150 kW. Dat suggereert dat dit een praktische, alledaagse elektrische auto wordt voor bestuurders in de stad en in de voorsteden.

Er is een scala aan digitale displays binnenin, met een 9,2-inch display voor de bestuurder, samen met een 10-inch heads-up display, terwijl het middendisplay 12,8 inch is.

Het ziet er allemaal erg modern uit, met sfeerverlichting en een zwevend dashboarddesign. Er is ook een panoramisch glazen dak en een Beats-geluidssysteem met 13 luidsprekers.

Er zal veel rijhulp zijn, verbonden functies, zodat je digitale sleutels kunt delen met je vriend, enzovoort.

Het lijkt een geweldige aanvulling op de elektrische auto's die al op de weg zijn. Wat we nog niet weten, is hoeveel het gaat kosten en wanneer je het kunt kopen.

Geschreven door Chris Hall.