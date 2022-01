Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een nieuwe Skoda Enyaq in coupévorm, de toepasselijke naam Enyaq Coupe iV, die die schuine daklijn en slankere looks naar de cross-over volledig elektrische SUV-lijn brengt.

Wil je er eerst een glimp van opvangen? Dan ben je hier aan het juiste adres, want op zijn laatst op de laatste dag van januari zal Skoda het deksel optillen. Hier leest u hoe u kunt kijken en wat u kunt verwachten.

Skoda zal op maandag 31 januari het doek van de nieuwe elektrische coupé tillen, zodat de wereld het kan zien. Dit zijn de tijden voor verschillende locaties:

VK - 15:00 GMT

Europa - 16:00 CET

Oostkust VS - 10:00 EST

Westkust VS - 07:00 PST

We hopen eerder voor de lanceringsdatum een directe link naar de video op Pocket-lint te hebben.

Tot die tijd plaagt Skoda video's die de kernpijlers over de auto vertegenwoordigen - duurzaamheid, technologie, inspiratie, passie - als een reeks van vier video's op zijn Enyaq Coupe-minisite .

Voor de lancering zelf kun je het beste kijken op het officiële YouTube-kanaal van Skoda.

De schets bovenaan de pagina, zoals voor het eerst onthuld in het midden van januari, geeft je een goed idee van hoe de Coupé eruit zal zien. Het draait natuurlijk allemaal om die aflopende daklijn, waardoor het coupémodel zich onderscheidt van zijn standaard Enyaq-broer.

We waren het meest onder de indruk van de prijs en prestaties van de originele Enyaq toen we deze in april 2020 beoordeelden . De nieuw ontworpen EV zou veel van die goedheid moeten hebben, maar 'sportief' het pakket enigszins, wat een beetje extra stijl brengt - en waarschijnlijk iets meer kosten.

Volledige details over prijzen en kernverschillen tussen de Enyaq en Enyaq Coupe zullen natuurlijk worden gedetailleerd op 31 januari 2022. Bekijk deze ruimte...

Geschreven door Mike Lowe.