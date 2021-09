Skoda Enyaq Coupe iV en VW ID.5 herinneren ons eraan dat de elektrische sportbacks eraan komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De elektrische lanceringscycli van veel van de grootste merken dienen als een welkome herinnering aan hoe belangrijk groepen en platforms zijn.

Een perfect voorbeeld hiervan speelt zich momenteel af met de Skoda Enyaq Coupe iV en de VW ID.5, die beide binnenkort gelanceerd zullen worden.

Beide elektrische modellen volgen bestaande modellen - de Skoda Enyaq iV en deVW ID.4 als SUV-versies - die nu een terugval krijgen voor opgepompte coupé-looks.

Dit zijn niet de eerste VW-modellen die dit doen: Audi is een grote fan van wat het de sportback noemt, en biedt die dalende daklijn voor meer sportieve looks op veel modellen en - iets wat we zagen op de Audi e-tron en meer recentelijk met de Audi Q4 e-tron - die ook in beide stijlen verkrijgbaar is.

De stijl zelf werd het afgelopen decennium grotendeels gepopulariseerd door BMW en Mercedes, met modellen zoals de BMW X4 die een deel van het praktische van een SUV vermijdt, door de kofferruimte te verkleinen door die daklijn te laten vallen.

Wat het echter wel doet, is een sportief profiel produceren dat veel bestuurders willen, terwijl het de rijhoogte geeft die een SUV biedt.

Met de plaagactie van Skoda en VW worden we eraan herinnerd dat deze autos - Skoda, Audi, VW - allemaal op hetzelfde CBG-platform zitten dat in de hele groep wordt gebruikt. Hoewel deze autos er iets anders uitzien, is het interessant dat ze het allemaal aanbieden, in plaats van dat het alleen het domein van Audi is.

Skoda zegt dat dit een efficiënter model is omdat de aerodynamica is verbeterd, wat suggereert dat het 15 km aan het bereik zou kunnen toevoegen. We hoorden hetzelfde over de Audi e-tron Sportback .

De Skoda Enyaq Coupe iV komt in een aantal verschillende configuraties, waaronder achter- of vierwielaandrijving, ofwel een 62 kW (58 kWh bruikbare) batterij met 130 kW motor, of 82 kWh (77 kWh bruikbare) batterij met 150 kW of 195 kW motoropties.

De VW ID.5 is de coupéversie van de ID.4 en VW plaagt de GTX-versie, de naam die het bedrijf heeft aangenomen voor elektrische prestaties.

De ID.5 biedt alleen de grotere batterij van 82 kWh, opnieuw met een keuze aan motorvermogens, maar de GTX die wordt gepusht, zal dubbele motoren hebben, we vermoeden dezelfde 220 kW-koppeling op de ID.4 GTX.

Voor kopers betekent dit dat er een aantal verschillende opties op de weg zijn, zodat u de stijl kunt kiezen die u wilt (SUV of gigantische coupé), met een scala aan vermogens en van welk merk u denkt dat het beste bij u past.

Er zijn geen exacte details over wanneer deze modellen op de markt komen, maar de SUV-versies zijn nu allemaal direct beschikbaar - en dat zijn ze ook.