Skoda Enyaq iV elektrische SUV: alles wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Skoda heeft de dekens verwijderd van wat een van de belangrijkste elektrische autos van 2020 zou kunnen zijn.Ja, je vraagt je misschien af hoe je Enyaq iV precies moet zeggen zonder de controle over je mond te verliezen, maar Skodas eerste elektrische SUV is het waard om op te letten, omdat hij heeft veel te bieden.

Hier is alles wat u moet weten over de nieuwe Skoda EV.

1/13 Skoda

De Skoda Enyaq iV is gebaseerd op VWs MEB-platform zoals andere elektrische voertuigen die de groep onlangs heeft aangekondigd. Je kunt de designlijnen van de familie langs de zijkant van de auto zien lopen, waar hij lijkt op de Skoda Kodiaq, Kamiq en Karoq. Qua afmetingen zit hij qua afmetingen ergens tussen de Kamiq en Kodiaq in, met een bagageruimte van 585 liter, dus veel bagageruimte. Het is een respectabele SUV.

De echte verandering ten opzichte van die andere autos komt aan de voorkant, waar de neus er een beetje anders uitziet, met een kortere motorkap die er meer af valt zoals je zou vinden in een kleinere auto. Er is een vrij agressieve styling aan de voorkant van de auto, met een brede grille en veel hoekige details. In één oogopslag is er een vleugje BMW uit die grille en die omkaderde functies op de Founders Edition van de Enyaq, we verwachten dat het reguliere model iets ingetogener zal zijn.

De grille - of Crystal Face zoals Skoda het noemt - is iets speciaals, omdat hij niet functioneel is, maar decoratief. Op de Founders Edition wordt het verlicht met 130 LEDs (het is een optie op andere modellen), maar dit is iets dat is overgenomen van het Vision iV-concept om het productiemodel te onderscheiden.

Er komt een 13-inch display in het interieur, zittend op de vleugel van het dashboard met wat Skoda een kleine neus noemt die naar voren uitsteekt en je een plek geeft waar je je hand kunt laten rusten wanneer je met dat scherm werkt - en de ervaring brengt neusontwerp in het interieur van de auto. In plaats van uitrustingsniveaus te hebben, zegt Skoda dat je kunt kiezen uit 10 ontwerpen voor het interieur. Het zal meer lijken op het kopen van een nieuwe bank dan op een nieuwe auto, maar je kunt zien dat het een natuurlijke evolutie is van het Skoda-interieurontwerp - alleen lichter en moderner.

1/9 Skoda

Drie batterijformaten

Vijf vermogensniveaus

Opladen tot 125 kW

Er zullen een aantal configuraties zijn. De kleinste batterij is 55 kWh in combinatie met een motor van 109 kW, met een bereik van 340 km - hij krijgt de Enyaq iV 50, maar die zal niet beschikbaar zijn in het VK.

De volgende is een batterij van 62 kW en een motor van 132 kW, die 390 km belooft, de Enyaq iV 60 genaamd, het instapmodel in het VK.

Eindelijk komt er een 82kWh batterijversie in combinatie met een 150kW motor om 510 km (316 mijl) bereik te geven, de Enyaq iV 80. Dit zullen allemaal achterwielaangedreven versies zijn.

Er zullen ook twee modellen op alle wielen zijn die hierop voortbouwen, waarbij de eerste een tweede motor toevoegt aan de voorkant van de 80 om de 80x te worden, waardoor het een gecombineerd vermogen van 195 kW krijgt, terwijl de RS het beter zal doen met 225 kW. Het hoogste bereik voor de versie met vierwielaandrijving zal 460 km (285 mijl) bedragen.

De geciteerde 0-100 km / u is 6,2 seconden, wat behoorlijk pittig is, hoewel dat op de krachtigste versie met vierwielaandrijving zal zijn, terwijl de iV 60, het instappunt voor het VK, 0-100 km / u zal halen in 8,7 seconden - wat nog steeds respectabel is. Alles gaat maximaal bij 160 km / u / 100 mph.

Het opladen ondersteunt de normale stekker met drie pennen en de 11 kW-wanddoos, tot wel 125 kW snel opladen, wat betekent dat u realistisch een groot bereik kunt afleggen zonder veel tijd aan de oplader te besteden.

Dit is hoe de prijzen voor de Britse modellen uiteenvallen. Skoda zegt dat deze prijzen exclusief de overheidssubsidie zijn.

Enyaq iV 60: vanaf £ 33.450

Enyaq iV 80: vanaf £ 38.950

Enyaq iV 80 Founders Edition: vanaf £ 49.995

Bestellingen worden later in 2020 geopend en de Founders Edition wordt in 2021 verwacht.

Geschreven door Chris Hall.